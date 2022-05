Máximo Huerta logra el Premio Fernando Lara con ‘Adiós, pequeño’

El escritor y periodista Máximo Huerta (Utiel, Valencia, 1971) se hizo este jueves en una cena en el Real Alcázar de Sevilla, por su libro Adiós, pequeño, con el XXVII Premio de Novela Fernando Lara, dotado con 120.000 euros y surgido de la colaboración entre el Grupo Planeta y la Fundación AXA.

"Gracias al jurado porque el hijo del camionero y la modista ha llegado donde nunca habría podido imaginar", dijo un emocionado Huerta tras recibir el premio de manos del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y antes de asegurar que el respaldo es un "acicate" para atreverse con otros libros. "Pero ninguna novela será como ésta", advirtió el valenciano, que aborda aquí una obra de carácter autobiográfico, sobre "una familia que guarda secretos y que utiliza el silencio como solución a todo".

El autor desveló que la historia arranca con una frase "rotunda": "Mi madre no hubiese querido que yo naciera", dice sobre un texto que recrea "la última conversación" entre un hombre y su progenitora, en la que "el hijo quiere saber y la madre se niega a contar". No en vano, el ganador presentó su creación al premio con otro título, La familia Arnolfini, un cuadro que siempre le había "inquietado" y que refleja la extrañeza que rodea a todo parentesco. Esa conversación entre familiares que recoge este libro, concluyó Huerta con dolor, ya no podrá darse "porque mi madre ha empezado a diluirse", aunque tras conocer su victoria, todavía sobre el escenario, llamara a su familiar por teléfono para comunicarle la noticia del Fernando Lara.

El narrador, que se mostró esquivo en su encuentro con la prensa con respecto a qué atormenta exactamente a sus protagonistas, confesó que escribió Adiós, pequeño "no para que se publicara, sino para mí mismo", porque "necesitaba" afrontar ciertas verdades que le pesaban, también ciertas lagunas sobre su pasado. "Esta novela empecé a escribirla en 1971", dijo, su fecha de nacimiento, y definió su obra como "una despedida, algo que todos haremos. Nos despedimos de los amigos, de la habitación de cuando eres niño, de tus compañeros. Nos pasamos la vida despidiéndonos, y este libro va de eso. Pero no siento que haya sanado: como respondió Milena Busquets, no puedo recuperar lo que he perdido".

Huerta, un periodista muy ligado a la televisión, donde se le ha visto en los informativos de Telecinco, en El programa de Ana Rosa o más recientemente como uno de los presentadores del Festival de Benidorm, tiene una ya larga carrera literaria. En 2014, un jurado presidido por Ana María Matute le concedió el Premio Primavera de Novela por La noche soñada, una obra en la que recreaba las noches de San Juan de su infancia y en las que llevó al papel "las sensaciones, los olores, los sabores" de aquellos años. Un año después publicó No me dejes (Ne me quitte pas), una ficción ambientada en París, ciudad en la que ha residido, y en la que un hombre desolado por la pérdida abre una floristería y comprende que sobrevivirá como hacen las flores que apenas necesitan riego. En esa historia mostraba "el París que yo conozco", comentaba entonces sobre "el París de la lluvia, de la nieve convertida en barro". Otros títulos que ha publicado son La parte escondida del iceberg, una autoficción sobre el dolor que producen los desamores, o Con el amor bastaba, una fábula sobre un niño que puede volar.

El jurado de esta edición estuvo compuesto por Ana María Ruiz-Tagle, Clara Sánchez, Fernando Delgado, Pere Gimferrer y Emili Rosales, que actuó como secretario con voto. Desde que el premio se instauró en 1996 y se hizo con él Terenci Moix por El amargo don de la belleza, la nómina de ganadores en la historia del Premio Fernando Lara ha incluido entre otros autores a Francisco Umbral, Juan Eslava Galán, Ángeles Caso, Nativel Preciado, Zoé Valdés o Ángela Becerra. Antes de Huerta, la última vencedora de esta distinción fue la joven Alaitz Leceaga por Hasta donde termina el mar.