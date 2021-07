La Mostra de Venecia reúne a los ases del cine latinoamericano

El cineasta chileno Pablo Larraín, el mexicano Michel Franco, el venezolano Lorenzo Vigas y la dupla argentina Gastón Duprat y Mariano Cohn competirán con sus películas por el León de Oro de la 78 edición del Festival de Venecia.

El director del certamen, Alberto Barbera, anunció este póker de ases del cine latinoamericano, todos ellos viejos conocidos de la Mostra, que este año se celebrará entre el 1 y el 11 de septiembre, con una importante presencia hispana.

Larraín competirá en la Selección Oficial con Spencer, la historia de Diana de Gales protagonizada por Kristen Stewart, todo un regreso para el cineasta al Lido, donde llevó en el pasado cintas como Post Mortem (2010); Jackie (2016) o Ema (2019).

Lorenzo Vigas, primer latinoamericano en alzarse con el León de Oro en 2015 con Desde allá, regresará a la Mostra con La caja, protagonizada por Hernán Mendoza y Hatzín Navarrete.

El mexicano Franco, León de Plata Gran Premio del Jurado el pasado año por Nuevo orden, competirá por el máximo galardón con Sundown, que cuenta con un reparto formado por Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios y Henry Goodman, entre otros.

Duprat y Cohn optarán al León de Oro con Competencia oficial, protagonizada por Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez, que precisamente se llevó la Copa Volpi de Venecia al mejor actor por El ciudadano ilustre (2016), el anterior trabajo de la dupla argentina.

Estos son cuatro de los 21 títulos que conforman la carrera por el León de Oro, en la que figuran otros grandes nombres como Paolo Sorrentino, la neozelandesa Jane Campion y los estadounidenses Paul Schrader y Maggie Gyllenhaal.

El autor de La gran belleza (2014) aspirará por primera vez al máximo galardón del certamen italiano con È stata la mano di Dio (Ha sido la mano de Dios), inspirada en el sobrenombre de Diego Armando Maradona, del que es fiel seguidor.

Sorrentino se inspira en Maradona para 'Ha sido la mano de Dios', que lleva a la Mostra

Schrader lo hará con The card counter, con Oscar Isaac y Willerm Dafoe, una historia sobre "el deseo de venganza" en Guantánamo, en palabras de Barbera, mientras que Gyllenhaal competirá con The lost daughter, su ópera prima protagonizada por Olivia Colman, Dakota Johnson y Peter Sarsgaard.

Mientras que Jane Campion presentará The power of the dog, largometraje con el que vuelve al cine 12 años después de Bright Star. Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee protagonizan su nuevo trabajo.

Y como ya se había anunciado, abrirá la Selección Oficial veneciana Madres paralelas, el último trabajo del realizador español Pedro Almodóvar, con Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, Julieta Serrano y Rossy de Palma.

La Mostra de Venecia, el certamen internacional más antiguo del mundo y uno de los más prestigiosos, prevé recibir de nuevo a las estrellas, tras la edición del pasado año, aguada por la pandemia y las restricciones.

Por otro lado se estrenará fuera de concurso Dune, la adaptación del clásico de ciencia ficción de Denis Villeneuve, protagonizada por Timothée Chalamet, Zendaya y Javier Bardem, así como The last duel de Ridley Scott.