Música y músicos para todos (los gustos)

Hasta nueve títulos de temática musical entre ficciones y documentales acaban de incorporarse al catálogo de Filmin el pasado fin de semana. Películas sobre grupos y solistas nacionales e internacionales, pero también sobre singulares creadores como Lolo & Sosaku (The western archive), cuyo periplo por el desierto en busca de nuevos sonidos ha dado forma a un documental experimental salido de los laboratorios del Sónar.

También interesante es el retrato en acción del veterano compositor catalán Carles Cases, artífice de numerosas bandas sonoras para el recientemente fallecido Ventura Pons (El porqué de las cosas, Amic/Amat, Animales heridos, Amor idiota), en Los intocables de Carles Cases, de Matías Boero, donde lo vemos recrear su particular homenaje al maestro romano Ennio Morricone versionando algunos de sus temas más conocidos para traérselos a su terreno personal, siempre fronterizo con el jazz.

También hizo canciones para un filme español de culto, Mamá es boba, del hoy reconocido novelista Santiago Lorenzo, Malcolm Scarpa (1959-2022), protagonista del documental ¿Qué te debo, Malcolm?, de Enrique López Marijuán, que recoge numerosos testimonios de amigos y el concierto homenaje que le dedicaron en 2023 más de 30 artistas admiradores confesos (entre ellos Annie B. Sweet) de su extraordinario, nutrido y no lo suficientemente divulgado catálogo de canciones.

Una de las figuras emblemáticas del rock latinoamericano, el argentino Fito Páez, protagoniza un documental que recoge su vieja y apasionada relación con Cuba y La Habana desde que, allá por los primeros años ochenta, llegara a la isla para una gira de conciertos que marcarían a toda una generación de cubanos enaltecidos por sus himnos rock de espíritu libertario. Por La Habana de Fito desfilan además rostros conocidos como Pablo Milanés, Cecilia Roth o el popular actor Luis Alberto García.

La de Fito Paez es una generación que aún se crio en pleno boom de la industria discográfica y la música en soporte físico. De su ocaso y de la resistencia al mismo nos habla, entre otros asuntos, el documental Flipside, de Christopher Wilcha, un trabajo inicialmente centrado en el proyecto de salvación de una conocida tienda de discos de Nueva Jersey que termina convirtiéndose en un apasionante y laberíntico recorrido por el propio proceso creativo del cineasta y su relación con un archivo fílmico acumulado a lo largo de los años.

Desde Canadá, Any other way: la historia de Jackie Shane, de Michael Mabbott y Lucah Rosenberg-Lee, nos acerca a una de las pioneras trans de la música negra y su misteriosa desaparición de la escena cuando estaba a punto de alcanzar el estrellato en la década de los sesenta.

También singular es la historia de The Mars Volta, banda de rock indie formada por Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala que llegó a ganar un Grammy en 2009. Narrado a partir de numeroso material filmado por ellos mismos, el documental Omar y Cedric: La historia de The Mars Volta, de Nicolas Jack Davis, sigue su carrera desde sus inicios en El Paso, Texas, explorando su identidad como minoría, su lucha contra las adicciones y la Cienciología, y un fulgurante regreso a los escenarios.

También del ascenso de una de las bandas esenciales del post-rock británico da cuenta el documental Mogwai: if the stars had a sound, de Antony Crook, aunque más heterodoxo e híbrido resulta Pavements, el acercamiento de Alex Ross Perry a la influyente banda de culto del rock de los noventa Pavement, cruce entre documental y ficción con presencia de Jason Schwartzman.

Documentales de cine en Canal Arte

En canal franco-alemán Arte no deja de incorporar nuevos contenidos relacionados con el cine. En lo que respecta a sus siempre bien manufacturados documentales biográficos, destacan tres nuevas entregas dedicadas a las estrellas Steve McQueen, Mia Farrow y, sí, también, a Marilyn Monroe, en este último caso a partir de extractos de sus diarios y notas íntimas que sirven como hilo narrativo para su proceso de transformación de Norma Jean a la Marilyn que encandiló y sigue encandilando al mundo.

Hollywod bajo la influencia china

También es muy recomendable y revelador el documental Hollywood bajo influencia china que, a partir del caso de Richard Gere, cuya carrera en la industria se ha visto relegada a una segunda fila tras el veto de las autoridades chinas a que se estrene en aquel país cualquier película en la que aparezca, se adentra en las complejas relaciones comerciales entre el cine norteamericano y el gigante asiático y el control y la censura directa que este último ejerce desde la distancia para que muchos blockbusters puedan estrenarse en sus cines.

Imperdibles son también las colecciones de cortometrajes premiados o las entregas de la serie Conversación con algunas personalidades y autores del último cine europeo como Juliette Binoche, Marion Cotillard, Emmanuel Mouret, Rebecca Zlotowski, François Ozon, JR o la italiana Alice Rohrwacher.

El estreno de la semana: ‘Los Tortuga’

Estrenar el mismo fin de semana que una nueva entrega de Misión Imposible o un nuevo filme de animación Disney como Lilo y Stitch tal vez no sea lo más deseable, pero una película como Los Tortuga, segundo largo de Belén Funes (La hija de un ladrón) premiado en Málaga, compite en una división bien distinta: la de un realismo social sin miedo a abordar asuntos como la inmigración y la dificultad del acceso a la vivienda en las grandes ciudades a través de una intensa relación materno-filial.