Ni loca ni sumisa

La ficha ** 'Niki'. Biopic, Francia, 2024, 96 min. Dirección y guion: Céline Sallette. Fotografía: Victor Seguin. Música: Para One. Intérpretes: Charlotte Le Bon, John Robinson, Damien Bonnard, Judith Chemia.

El primer largo como directora de la actriz Céline Sallette nos trae el biopic a medida de los tiempos de la artista franconorteamericana Niki de Saint Phalle (1930-2002), muy reconocida a partir de los años sesenta dentro del grupo del Nuevo Realismo que reactiva el gesto creativo como nueva forma de acción política en plena oleada situacionista y feminista.

Sallette se centra empero en los años previos a su reconocimiento mundial, más concretamente entre 1952 y 1961, justo después de su regreso a Francia huyendo de la Caza de Brujas en Estados Unidos y después de su matrimonio con el poeta Harry Mathews. Atravesamos con ella la década y los vaivenes emocionales de una vida marcada por los abusos sexuales del padre, los trastornos, el internamiento psiquiátrico, la vida familiar (muy esquemática, como suele suceder en estos casos) y la paulatina búsqueda de una identidad y una voz artística propias lejos de los reclamos del cine o el papel cuché, para el que trabajó como modelo, y de su imagen de mujer bella, cosmopolita y sofisticada a los ojos de quienes la rodearon.

Sallette aspira a huir del academicismo con algunos recursos formales (el formato cuadrado, ocasionales pantallas partidas, música extemporánea), pero no lo consigue del todo en su desarrollo capitular centrado en escenas siempre reveladoras del trauma o que tienden a subrayar de manera algo simplista esa idea del arte como territorio en el que dar rienda suelta al dolor reprimido o desde el que superar los fantasmas personales. Charlotte Le Bon encarna con entrega bipolar a la mujer y artista que se haría famosa por disparar a sus cuadros, aunque el elenco que la acompaña no destaque a una misma altura por el poco desarrollo de sus personajes en un guion al que se le nota demasiado la voluntad pedagógica y la necesidad de actualizar su mensaje para el presente.