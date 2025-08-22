Laure Calamy puede con (casi) todo

La ficha *** 'No sin ti'. Drama, Francia, 2024, 90 min. Dirección y guion: Anne-Sophie Bailly. Fotografía: Nader Chalhoub. Intérpretes: Laure Calamy, Charles Peccia, Julie Froger, Geert Van Rampelberg.

De una década a esta parte, la francesa Laure Calamy se ha convertido en una de esas actrices imprescindibles capaces de levantar cualquier película, de echarse encima a personajes sobre los que pesa el trabajo, el tiempo, las responsabilidades, el amor o las fatigas de una vida común. Vacaciones contigo… y con tu mujer, A tiempo completo, Las Cícladas, La indignada Annie, Iris o esta No sin ti la confirman además como pequeña heroína civil de ese cine de escala media que no aspira al gran arte o a la primera división de los premios y festivales pero que nutre de un creíble imaginario realista a la hora de abordar asuntos sociales con solvencia, tacto y sensibilidad.

En este primer largo de Anne-Sophie Bailly que pasó por Venecia en 2024, Calamy interpreta magistralmente a una madre soltera, trabajadora y con un hijo adolescente discapacitado que además espera otro hijo fruto de una relación con una compañera del taller de integración en el que ambos trabajan. No sin ti se abre pues en dos direcciones siempre desde la perspectiva del personaje de Calamy: la de su lógica preocupación por el futuro incierto de ese hijo, y la de la paulatina aceptación de una emancipación necesaria que la libere también como mujer (deseante) después de años de cuidados y sobreprotección.

La película se bifurca así a través de un viaje donde se cruzan también la figura del padre ausente, la esperanza de un nuevo amor, el conflicto con los otros padres o una madre enferma en sus últimos días. A pesar de unas formas discretas y de cierto exceso de equipaje dramático no siempre compensado, No sin ti se abre paso empero gracias a la solidez de Calamy en cada gesto grande o pequeño por salir adelante y desanudar los conflictos, en su milagrosa capacidad para compensar el melodrama con altas dosis de verdad y fortaleza, también con los inevitables desfallecimientos, que lo lleven a buen puerto sin efectismos ni volantazos. Una vez más, es ella quien vuelve a sostener la intensidad y la complejidad de un personaje y una historia que nos recuerdan que la normalidad es siempre un asunto relativo.