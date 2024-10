Nocturama 2024 dice adiós a Sevilla después de 20 años

El cartel que ha confeccionado el inmenso Manolo Cuervo deja poco lugar a la imaginación. Dos palabras: The End, en el centro del diseño, que indican que esta será la última edición del festival Nocturama después de 20 años abanderando la escena musical independiente. Esa que se aleja de mercados, discográficas y masas. Israel Fernández, Sr. Chinarro, Guadalupe Plata, Ana Chufa o Julia de Arco formarán parte de una programación que se celebrará del 5 al 8 de diciembre. A la sala Malandar y al Teatro Alameda -casas habituales de esta cita- se suman dos nuevos espacios: La2 y la Sala Cite Cartuja Center.

"A la hora de plantear los 20 años, pensamos qué tipo de edición queríamos hacer, una conmemorativa o continuar apostando por los discursos más desagradecidos, diferentes y distintos", ha explicado el director de Nocturama, David Linde, durante una rueda de prensa celebrada en La gata en bicicleta, acompañado por la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno y el propio cartelista Manolo Cuervo. Visiblemente emocionado, Linde ha recalcado que el fin de este festival responde a la necesidad de dar el testigo a "nuevos liderazgos para que tomen la ciudad y la hagan suya". De este modo, ha puesto en valor que, no se trata "de una despedida, sino de una celebración de Sevilla que viene".

La calidad y la búsqueda de artistas con una mirada libre de prejuicios marcan la programación de este XX aniversario. El arranque se celebrará en la Sala Malandar -el 5 de diciembre- con dos propuestas llenas de innovación. La primera banda que sonará en Nocturama será el proyecto Ruido Clavel. Compuesto por el artista Pedro G. Romero, -reciente Premio Nacional de Artes Plásticas- Helena Fernández -voz, percusión y miembro de O Sister!- y el guitarrista Pedro Rojas-Ogáyar.

Esa misma noche, también en la Malandar, recogerán el testigo Guadalupe Plata. Unos habituales de Nocturama que consiguen llenar de rebeldía cada encuentro con el público. Se trata, de hecho, de una de las bandas andaluzas undergrounds más internacionales y, seguro, uno de los grandes reclamos de esta edición. Cierra la noche Nocturama Sessions Marieta DJyé, deejay residente, que sumergirá a Sevilla en la década de oro del pop y del rock & roll patrios y forasteros.

El viernes 6 de diciembre, el ciclo llegará por primera vez a la Sala Cite Cartuja Center con dos bandas: Ana Chufa & The New Deal y Sr. Chinarro. Los primeros, presentará su álbum -el segundo- Sick of Love . En cuanto a Chinarro, pocas presentaciones necesita. Fue testigo y padrino del primer Nocturama y, en esta vigésima edición, tocará los temas de su trabajo Cal Viva, para el que se ha acompañado del gran guitarrista sevillano Isra Diezma y de Juande Jiménez y Alfonso López. "Su concierto es un guiño al pasado, porque mantiene un espíritu rebelde", indicó Linde.

Como cierre del viernes, Juano Azagra cambiará se pondrá a los platos y prolongará la noche en la Sala Cite Cartuja Center. Referente musical de la ciudad de Sevilla desde los años 90 con bandas como All LA Glory, su Nocturama Sessions Juano Azagra pondrá el foco en una pinchada especial de los vinilos que han marcado toda su trayectoria.

El tercer día, sábado 7 de diciembre, la música regresa al centro. El Teatro Alameda acogerá dos citas que suenan a Andalucía. Rocío Guzmán es una de las primeras artistas que han transitado la experimentación pura desde la raíz del flamenco. Y lo ha hecho hacia ritmos bailables como el trance o el breakbeat. Califato 3/4 o la alicantina Ylia participarán en el espectáculo. Uno de los platos fuertes llega también esta jornada. Israel Fernández, Lela Soto y Frente Abierto ofrecerán un espectáculo único en el que los intérpretes fusionarán la experimentación sonora, con el flamenco como raíz, con el rock más oscuro.

Esta misma jornada, La2 acogerá al Colectivo Brecha. Una asociación y promotora cultural sevillana sin ánimo de lucro fundada por tres jóvenes artistas (Valeria Verrilli, Santiago Barandiaran y Pablo David), como respuesta a la falta de propuestas actualizadas. Brecha llevará a La2 tres propuestas sin cabida en los circuitos habituales como son las de Rezelo, Korashe y Joselito K.

El cierre será el domingo 8 de diciembre con el turno de la jovencísima Julia de Arco, en la Sala Malandar. Con un lenguaje propio y un amplio espectro musical enraizado en la electrónica, la artusta viaje desde el pop al punk, desde el electroclash al ambient. También actuarán Salvar Doñana, el tándem formado por Curro Morales y Rosana Pappalardo (Califato 3/4). Punk, bakala, flamenco y su dosis urbana irrumpirán en la sala de Torneo para poner punto final a una de sus ediciones más simbólicas.

Nocturama Sessions Chica Unicornio clausura el Nocturama. Apasionada del pop, el yeyé, el electro y los ritmos gipsy más desprejuiciados y bailables. Pinchadiscos residente en La Vermutera de Sevilla, también ha paseado sus sesiones por eventos como el Festival de Cine Europeo de Sevilla.