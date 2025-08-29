Un país en venta

La ficha **** 'Nueve Reinas'. Thriller, Argentina, 2000, 114 min. Dirección y guion: Fabián Bielinsky. Fotografía: Marcelo Camorino. Música: César Lerner. Intérpretes: Ricardo Darín, Gastón Pauls, Leticia Brédice, Tomás Fonzi, Ignasi Abadal, Roly Serrano, Alejandro Awada, Antonio Ugo, Elisa Berenguer.

Tras La Comunidad, le toca el turno del reestreno en salas en su 25º aniversario a la mucho más redonda Nueve reinas, en palabras de Javier Porta Fouz no sólo la mejor película argentina sobre estafadores sino posiblemente una de las mejores en su género de todo el cine mundial. Lo decía el crítico en 2020, tres años antes de esta restauración en 4K que ahora celebramos en pantalla grande y que devuelve el original, la textura fotográfica pre-digital de aquel Buenos Aires bullicioso y callejero, a un filme que, en efecto, puede ser considerado sin reparos como un clásico contemporáneo por varios motivos. El más importante tal vez resida en su capacidad para capturar una cierta esencia urbana y una no menos incontestable idiosincrasia porteña que nadaba en la mentira, el trile, el disfraz y la verborrea como pez en el agua para su constante trampantojo sobre quién y cómo tima a quién en una enrevesada trama perfectamente escrita y medida en sus actos, modalidades, detalles y giros. La segunda, no menos importante, la presentación global de Ricardo Darín como carismático actor de primera categoría e icono sobre el que iba a cimentarse el despegue industrial del cine argentino del siglo XXI, ese mismo que quiere hoy cargarse la motosierra de Milei, y de paso proyectarse a todo el orbe hispano-hablante con España como mercado principal. En tercero, las credenciales de oficio de Fabián Bielinsky, viejo profesional que debutaba aquí, a los 41 años, como director con guion propio, como principal valor, pronto truncado tras una prematura muerte y apenas una película más también extraordinaria (El aura), de unas maneras de hacer cine de género con mucha y buena memoria cinéfila y alta vocación popular sin rebajar lo más mínimo las exigencias. Más: el engrasado mecano narrativo que desplegaba su propio acto de representación, suplantación y relevo de expectativas ante los ojos del espectador sin trucos baratos y siempre ese justo paso por delante para el quiebro efectivo y la sorpresa inesperada, justicia poética y Rita Pavone mediante; la capacidad para atrapar el pulso de una ciudad auténtica y veraz en unas localizaciones siempre vivas y para construir a unos tipos sacados de la vieja picaresca encarnados por el mejor elenco posible (Abadal, Serrano, Awada, Ugo, Berenguer, Núñez, Juárez…); un ritmo frenético capaz de alternar el allegro vivace y el sostenuto sin que nunca nada desfallezca ni parezca acelerarse artificialmente. Más aún: el retrato, este sí certero, realista y visionario, de un país al borde mismo de la bancarrota (el corralito de 2001 parecía estar cociéndose ya en el ambiente) donde, a tenor de sus personajes y de ese mundo en los márgenes, todo, lo auténtico y lo falso, lo legal y lo ilegal, estaba y posiblemente siga estando en venta. Si, como este cronista, guardaban un buen recuerdo de aquel estreno de hace 25 años, regresar ahora a Nueve reinas no sólo no les va a decepcionar sino que es muy posible que ponga aún más en valor y afine sus muchos méritos, aciertos y premoniciones.