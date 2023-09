Fruto de una familiaridad no sólo bibliográfica con el periodo, pues su trabajo incorpora el resultado de pesquisas y entrevistas a lo largo de una década, en la que ha podido consultar la correspondencia y el archivo familiar, El orden del azar traza un exhaustivo recorrido que arroja luz sobre la obra y la incansable actividad del escritor y estudioso, pero también, lo que es más infrecuente, sobre el hombre que fue Torre y muy en particular, como avanza el subtítulo, sobre su estrecha relación con los Borges. Después de casarse con la hermana artista, Norah, el madrileño convivió de modo habitual, aunque nunca habían congeniado, con el hermano escritor, Georgie, hasta el punto de que residieron durante varios años en la misma casa. Y es en buena medida la historia conjunta o confrontada de los dos autores, secuenciada en una estructura discontinua que rompe la linealidad –empieza con el funeral de Guillermo, en 1971– y alterna los capítulos referidos a los años españoles y americanos, lo que nos cuenta Ródenas, recreando evoluciones muy distintas pero siempre entrelazadas.

Recordado hoy por su único poemario, Hélices (1923), que destaca entre los más audaces y representativos de la aventura ultraísta, y sobre todo como temprano autor de un libro sorprendentemente informado, Literaturas europeas de vanguardia (1925), donde cartografió el mapa continental de los ismos en el momento mismo de su eclosión, Guillermo de Torre tuvo después de esos hitos, precoces obras de un joven entusiasta, nacido con el siglo, una larga y fecunda trayectoria intelectual que suele ser orillada frente a su notorio protagonismo de la primera mitad de los años veinte. Aunque no pocas veces interpretado en la clave paródica que ya le aplicó Cansinos, en su desmitificadora novela El movimiento VP, el papel del "Poeta Más Joven" en aquellos años inaugurales es bien conocido, no tanto su activo itinerario posterior en Buenos Aires, Madrid o París, ciudades que señalan las etapas previas a su definitiva residencia en Argentina. Algo contó él mismo en un proyecto de libro, Tan pronto ayer, que no pasó de borrador y fue recuperado –con otros textos más o menos memorialísticos– por Pablo Rojas en Renacimiento (2019). Poco comparado con todo lo que Domingo Ródenas, gran conocedor de la Edad de Plata, la prosa vanguardista y la obra de Guillermo de Torre –de quien ya editó una antología, De la aventura al orden (Fundación Santander, 2013), donde reunía parte de su producción ensayística, y también el citado libro de poemas (Cátedra, 2021)– ofrece en esta rigurosa y estimulante aproximación a su figura.

Lucidez y grandeza

Como los de otros autores mayores, los devotos de Borges tendemos a ver a los personajes que rodearon al escritor a lo largo de su vida como figurantes, entre otras razones porque él mismo –expresamente o a través de Bioy, en las profusas anotaciones donde este último registraba sus conversaciones privadas– dejó retratos ácidos o denigratorios de muchos de ellos. Pero a despecho de sus exaltaciones juveniles, compatibles con una curiosidad y una capacidad de evaluación y rastreo verdaderamente formidables, Guillermo de Torre no fue o no fue sólo el crédulo filoneísta de los inicios. Y en su decisión de abandonar la creación para dedicarse a la literatura de otra manera hay una lucidez y una grandeza que no encontramos en los autores inconscientemente mediocres. La justa reivindicación de Ródenas trasluce una cierta antipatía hacia Borges, no porque rebaje su estatura como escritor, que ni lo pretende ni sería posible, sino porque hace notar su bien documentado hábito de la maledicencia y la arbitrariedad, innegable, de sus juicios críticos, sumados a comportamientos que podrían calificarse como mezquinos. En la valoración de los pioneros del Ultra, sin embargo, ha pesado más la nada generosa actitud de los poetas del 27 respecto de sus inmediatos predecesores.