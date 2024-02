Títeres sin cabeza en las noches de Ortega

A pesar de estar en la veterana cadena SER y en otras plataformas habituales de podcasts radiofónicos (Podium Podcast, Youtube, Apple, Ivoox, etc.), el programa Las Noches de Ortega, ya en su décima temporada, ha encontrado de un tiempo a esta parte una circulación y una condición semiclandestina en grupos de Whatsapp o Telegram que da cuenta de su contenido incorrecto, casi subversivo y muy a la contra de los discursos oficiales de la izquierda política y mediática, o sea, del poder.

Auténtico maestro del lenguaje radiofónico y sus posibilidades expresivas, Juan Carlos Ortega (Barcelona, 1968) viene depurando un relato satírico de la actualidad que se camufla en los formatos habituales del medio, de la crónica a la entrevista, del directo al dramático o las llamadas de los oyentes, para lanzar sus dardos sarcásticos y desmitificadores siempre en la buena dirección, desmontando falsos mitos y sacando las vergüenzas a ese discurso progre dominante que, de las tertulias a los informativos, acompaña estos tiempos de inflamado sanchismo a los que se le ven demasiado las costuras, la impostura y el clientelismo.

Si la cultura biempensante ha sido siempre objeto de la burla inteligente y afilada de Ortega, el cine español y sus tópicos son los protagonistas peripatéticos de este nuevo y desternillante podcast a propósito de unos ‘Premios Velázquez del Cine’ tras los que no es difícil adivinar la deriva de esta última y tantas otras galas de los Goya donde la agenda de la corrección política volvió a marcar de manera bastante burda y grosera el enésimo y borreguil desfile de autobombo y mediocridad que muchos confunden con la promoción legítima de nuestro cine.

Títulos delirantes a concurso (La extrema maldad, La podredumbre del alma, Asco absoluto, Bondad profunda y sin fisuras, Ella lo hizo todo, La mitad perversa, Guapo, sensible, inteligente, bondadoso y empático, No hay nada más importante que cualquier mujer en todo el puto universo...), discursos de agradecimiento hilarantes y berlanguianos, como el de esa estrella de Hollywood que nos recuerda nuestro provinciano complejo de inferioridad, actuaciones musicales a cámara lenta (“para dar más profundidad” a canciones basura) y un completo desfile de lemas pro-Sánchez, anti-Ayuso o en favor de las causas del momento (las mujeres, la amnistía, Gaza...) son la materia que Ortega, hombre-orquesta al mando de todas las voces, efectos y planos discursivos simulados, moldea y revierte con absoluto magisterio para no dejar títere con cabeza en esta celebración de la vanidad, el peloteo o el compromiso entendido como una nueva religión laica de la que parece no haber escapatoria, si acaso hacia el abismo de la cancelación. Desde el autor de La rebelión de las masas, no ha habido en España un Ortega más importante.

Entre Tokio y Gothan City: De Ozu a Burton

Prosiguen en los cines MK2 Cinesur Nervión sendos ciclos dedicados al cine clásico y a títulos de culto más recientes. Dentro del primero, la cadena se suma a la celebración del 120º aniversario del nacimiento de Yasujiro Ozu con la proyección, el próximo martes 27 de febrero a las 20h., de la que sigue siendo considerada como su mejor película y también la mejor situada de las suyas en el canon mundial de la revista Sight & Sound, la deliciosa Cuentos de Tokio (1953). Las relaciones entre padres e hijos, el Japón de posguerra bajo influencia americana y la memoria de las tradiciones perdidas se anudan en este shomin geki ejemplar donde se concentran y depuran los más reconocibles rasgos de estilo y puesta en escena del cineasta con el concurso de sus habituales Chishu Ryu, Chieko Higashiyama y la maravillosa Setsuko Hara.

También ya parte de la memoria cinéfila, hoy jueves 22 a las 20h. se podrá ver el primer Batman de esta era de sagas y secuelas franquiciadas de superhéroes con el que Tim Burton dio el salto en 1989 a la primera línea de producción de los grandes estudios. El expresionismo alemán se colaba entre los callejones y las azoteas de Gothan City en esta cinta protagonizada por Michael Keaton, Kim Bassinger y con Jack Nicholson como el ‘Joker’.

'Fausto', o cómo Murnau no vendió el alma al diablo

No todas las semanas tiene uno la oportunidad de ver en pantalla grande uno de los mejores títulos del cine alemán mudo. En plena crisis social y económica y con el nazismo en auge, el maestro F.W. Murnau, que ya había rodado Nosferatu o El Último, acometía su adaptación del mito faústico con una holgada producción (UFA) que le permitió crear algunas de las imágenes y efectos expresionistas más espectaculares vistos hasta entonces en el cine.

Emil Jannings encarnaría al tentador Mephisto y Gösta Ekman al anciano Fausto que le vende su alma “para alcanzar el bien a través del mal”. El director de fotografía Carl Hoffman se inspiró en clásicos de la pintura como Rembrandt, Böcklin o Munch para recrear los ambientes y atmósferas de un filme cuyo imaginario onírico ha quedado como uno de los más poderosos de todo el cine mudo. La cinta se proyecta el lunes 26 a las 19h. en el Auditorio del Cicus.