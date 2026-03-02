'Sinners' consagra su estrellato al Óscar en los premios del mayor sindicato de Hollywood

El elenco de 'Sinners' acepta el premio a mejor película en la 32ª edición de los Premios SAG

El drama de vampiros 'Sinners' consagró este domingo su camino a los Óscar tras alzarse con el premio a mejor película en la 32º edición de los galardones del principal sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés).

La película dirigida por el aclamado Ryan Coogler se impuso en la categoría reina frente a fuertes competidoras como 'One Battle After Another' -que partía como favorita con siete candidaturas- 'Hamnet', 'Marty Supreme' y 'Frankenstein', del cineasta mexicano Guillermo del Toro.

La gala dejó momentos memorables como la inesperada victoria de Michael B. Jordan, quien recibió la distinción a mejor actor por su interpretación en 'Sinners'.

El actor estadounidense aventajó en esta categoría a pesos pesados de la industria de Hollywood, que incluía a Leonardo DiCaprio ('One Battle After Another'), Ethan Hawke ('Blue Moon'), Jesse Plemons ('Bugonia') y Timothée Chalamet ('Marty Supreme').

Por el contrario, en la categoría femenina se cumplieron todos los pronósticos: Jessie Buckley se alzó con el galardón por su papel en 'Hamnet'. Con este reconocimiento, se consolida como la gran favorita para repetir hazaña en los Óscar el 15 de marzo.

La veteranía de Sean Penn fue reconocida con el premio al mejor intérprete masculino de reparto por su trabajo en 'One Battle After Another', mientras que Amy Madigan se adjudicó el de actriz de reparto por 'Weapons'.

La victoria de 'Sinners' en estos galardones polariza la carrera hacia los Óscar en un duelo directo frente a 'One Battle After Another' tras su victoria ayer en los premios del Sindicato de Productores de Estados Unidos.

'The Studio' y 'The Pitt' acaparan la pequeña pantalla

Los premios al Actor, como se les conocía popularmente antes de adoptar el nombre de Actors Awards (premios al Actor) a partir de esta edición, mantuvieron la tónica de galardones precedentes al encumbrar a 'The Studio' y 'The Pitt' como los mejores proyectos de comedia y de drama, respectivamente.

También sus protagonistas, Noah Wyle ('The Pitt') y Seth Rogen ('The Studio'), recibieron su reconocimiento a mejor actor en sus apartados correspondientes.

Por su parte, el británico Owen Cooper mantuvo su hegemonía al consagrarse como el mejor intérprete en una serie limitada por 'Adolescence'. A su vez, Michelle Williams dio la sorpresa en la categoría femenina de este apartado por su interpretación en 'Dying for Sex'.

El principal sindicato de Hollywood también honró a Catherine O'Hara, fallecida el pasado 30 de enero a los 71 años, con un premio póstumo a mejor actriz en serie de comedia por 'The Studio'; un galardón que se llevó Keri Russell en el apartado de drama por la aclamada 'The Diplomat'.

La 32º edición de estos premios rindió tributo a la trayectoria del legendario Harrison Ford, quien reflexionó sobre su dilatada carrera con un discurso en el que se mostró visiblemente emocionado. "No tuve éxito de la noche a la mañana", dijo, antes de elogiar a dos directores que le dieron sus mayores oportunidades: George Lucas, por 'Star Wars' y Steven Spielberg, por 'Indiana Jones'. "Es difícil entrar en este negocio. En mi caso, es difícil salir de él, gracias a Dios, porque me encanta lo que hago", sentenció.

Los premios al Actor, que distinguen las mejores actuaciones en papeles principales y secundarios, y elencos del séptimo arte y la pequeña pantalla, forman parte del carrusel de reconocimientos de Hollywood, y sirven de termómetro para medir las apuestas de los premios más importantes de la industria cinematográfica.