Sueños y Transición en Barcelona

La ficha *** 'El día del Watusi' Los Montoya, Teatre Lliure y Festival Grec De Barcelona. Basado en la trilogía homónima de Francisco Casavella. Dirección y adaptación: Iván Morales. Intérpretes: Guillem Balart, David Climent, Raquel Ferri, Anna Alarcón, Vanessa Segura, Artur Busquets y Eduard Alves. Dirección Musical: Jordi Busquets y Eduard Alves. Espacio: Jose Novoa. Vestuario: Oriol Corral. Iluminación: Ana Rovira y Toni Ubach. Movimiento: David Climent. Fecha: Viernes, 9 de enero de 2026. Lugar: Teatro Central. Aforo: Completo.

En 2024 Iván Morales adaptó al teatro la trilogía Los juegos feroces, Viento y joyas y El idioma imposible de Francisco Casavella que posteriormente se editó en un mismo volumen con el título El día del Watusi. Desde su primera edición, la novela gozó de un acogimiento espectacular por parte de la crítica y de los lectores. Convertida en el Novecento catalán sobre el periodo histórico de la Transición, la novela recorre la vida de Fernando Atienza, un chaval que se cría en los arrabales de Montjuic y como, al salir de las chabolas, acaba subiendo en la escala social a la vez que se va degradando moralmente. Un retrato de la Barcelona de los años sesenta y su desarrollo hasta los noventa con la organización de los Juegos Olímpicos.

El mundo de los charnegos, la muerte violenta de una chica, la salida abrupta del mundo de las chabolas, el acceso a una portería en los alrededores de la Sagrada Familia. El ascenso, desde botones a chico para todo del director del banco. La irrupción en la política, la corrupción como forma de vida, sobres de dinero, coacciones y la aparición de la droga (pastillas y heroína) dibujan y marcan la moralidad del protagonista y de su época. A la realidad social e histórica se suma la figura del Watusi, un ser casi místico, por la fantasía que le rodea, y que Fernando Atienza tendrá como referente personal.

Iván Morales lleva al extremo su adaptación y la presenta siendo fiel a cada uno de los libros que formarán los tres actos que convierten su propuesta en una ópera, por lo grandilocuente, que la hace llegar hasta las cuatro horas y media de duración. Con buen tino la despoja, básicamente de escenario y propone espacios creados por José Novoa que permiten recrear los distintos y múltiples ambientes en los que desarrollan los treinta años que transcurren en la pieza.

Del elenco que la protagonizó en su estreno solo quedan Guillem Balart y David Climent. Se han incorporado Raquel Ferri, Anna Alarcón, Vanessa Segura, Artur Busquets y Eduard Alves que son, sin duda, el gran valor de la versión de El día del Watusi. Hay que reseñar a Guillem Balart en el papel protagonista que borda, con su voz perfecta y su capacidad física, su personaje al que vemos desde los 13 años hasta la llegada a los cuarenta. El resto de actores y actrices están sencillamente soberbios intercambiando, en un constante carrusel, papeles femeninos y masculinos con toda naturalidad, tocando instrumentos y cantando canciones populares de Los Bravos, ‘Qué será’ de José Feliciano o ‘Fernando’ de ABBA. La obra, pesar de sus historias dramáticas está salpicada de humor.

Es difícil ponerle un pero a una obra en la que funcionan todos sus apartados creativos y técnicos. En la que los intérpretes parecen haber disfrutado tanto en el proceso de creación como en el diario de la función. Sin embargo, la exagerada duración de la pieza, cuatro horas y media, plantea en sí misma una paradoja. Si tenemos que recurrir a tantísimo tiempo, ¿por qué hacer una versión teatral? ¿Por qué no dejarla en su formato original? Es cierto que últimamente se está observando como algunas producciones alargan sus duraciones a tres y cuatro horas. Va en gustos y, sobre todo, en la capacidad creadora del adaptador y director, en este caso. A mí se me hizo interminable por más que no dejase de admirar el trabajo de Guillem Balart, David Climent, Raquel Ferri, Anna Alarcón, Vanessa Segura, Artur Busquets y Eduard Alves.