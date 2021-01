El Lope de Vega y todo aquello que nos salva

Tras la entrega de los Premios Asecan, que se celebra este sábado, el Teatro Lope de Vega reanudará su programación con Concha Velasco y La habitación de María, un montaje escrito por el hijo de la actriz –Manuel M. Velasco, que ya la dirigió en El funeral– y en el que la veterana se pone a las órdenes de José Carlos Plaza. Con esa obra, en la que la vallisoletana encarna a una escritora con agorafobia y que se podrá ver en Sevilla la próxima semana, del 5 al 7 de febrero, el teatro arranca una nueva etapa en la que estrena director, Carlos Forteza, y una línea que busca "impulsar el carácter multidisciplinar de este espacio escénico que permita llegar a nuevos públicos al tiempo que afianza su posición en el circuito de referencia de la red nacional de teatros", dijo este viernes el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz.

Mujercitas, en la que la dramaturga Lola Blasco revisa el clásico de Louisa May Alcott apoyándose en otros textos de la autora, estará en el Lope el 20 y 21 de febrero. Dirige Pepa Gamboa, que siempre admiró la novela original. "Casi todas las chicas que he conocido recuerdan algo especial asociado a su lectura", opina la creadora andaluza. "Y con los años esa lista no ha hecho más que crecer en el ámbito de la cultura: artistas como Gertrude Stein, Patti Smith, Simone de Beauvoir y Joyce Carol Oates le brindan un sincero elogio".

Del 26 al 28 de febrero, Teatro del Velador y Juan Dolores Caballero reivindican la comicidad de la obra de Calderón de la Barca en Céfalo y Pocris, un montaje que se programó en Almagro y también en el festival Anfitrión de la Junta de Andalucía. Sus artífices definen esta pieza como "una verdadera enciclopedia de los mecanismos auriseculares de la risa y un ejemplo insuperable del ingenio de Calderón".

El Premio Nacional de Literatura Dramática Paco Bezerra está detrás de Las criadas, una versión del texto de Genet que interpretan Ana Torrent, Alicia Borrachero y Jorge Calvo, dirigidos por Luis Luque. El espectáculo visita Sevilla el 13 y el 14 de marzo.

Uno de los flancos en los que se aprecia la nueva dirección en el Lope es la apuesta por la danza contemporánea, presente el 21 de marzo con Gran Bolero, de Jesús Rubio, una coproducción de los Teatros del Canal y el Mercat de les Flors que reúne a 12 bailarines y se inspira en la maravillosa energía del Bolero de Ravel. La obra, dice el coreógrafo, que logró el Premio Max al mejor espectáculo de danza por este trabajo, "es una gran oportunidad para recordar que un día decidimos confiar en que la danza y la música iban a salvarnos de todo lo demás. Gran bolero es una pieza sobre el esfuerzo y el placer de resistir; una danza obstinada sobre el tránsito entre el disfrute y el agotamiento, un baile para celebrar el tiempo y espacio que compartimos; lo intenso y lo fugaz, el pálpito y el sosiego".

El espacio de la Avenida María Luisa también anunció en su programación tres citas con la música. La primera será con Chano Domínguez y Diego Amador, "maestros y embajadores del denominado jazz flamenco" que, anticipan desde el Lope de Vega, "realizarán un repaso por sus amplios repertorios" en su concierto del 13 de febrero.

El 27 de marzo, el flautista y saxofonista Sergio de Lope presentará su disco Ser de luz, con el acompañamiento al baile de Patricia Guerrero. Un álbum que nace, contaba el cordobés a este periódico, "de mi experiencia personal con la meditación y la energía. Creo que la música es una herramienta muy potente para hacer sentir bien a las personas".

Además, la Compañía Sevillana de Zarzuela presentará los días 6 y 7 de marzo La patria chica, una obra con música de Ruperto Chapí y libreto de Serafín y Joaquín Álvarez Quintero.