La palabra es inspiración

La ficha Compassion. Vijay Iyer. Vijay Iyer: piano y composición. Linda May Han Oh: contrabajo. Tyshawn Sorey: batería. ECM, 2024

Después de volcarse el pasado año en su colaboración con la cantante Arooj Aftab y el multinstrumentista Shahzad Ismaily en el delicioso Love in Exile (2023), el fabuloso pianista norteamericano de ascendencia india Vijay Iyer regresa a ECM para retomar el proyecto en trío que ya iniciara de la mano de Uneasy (2021). Un trabajo registrado junto a dos colegas de nivel, la contrabajista Linda May Han Oh y el cotizado batería Tyshawn Sorey, donde Iyer rendía “tributo tanto al ruido como al silencio, al rápido alboroto como al lento ascenso” a modo de espejo de estos tiempos confusos y violentos.

Cuenta Vijay Iyer en el texto interior de Compassion (su octavo trabajo como líder para ECM Records) que cuando cuestionó a Wadada Leo Smith sobre los motivos de la creación de una pieza instrumental, el gran trompetista le respondió: “La palabra clave es inspiración”. Y así, el pianista se apoya aquí en referentes personales (su fallecido padre Y. Raghunathan con el motivo de Prelude: Orison o el arzobispo sudafricano Desmond Tutu en Arch), musicales (lecturas del turbulento Nonaah de Roscoe Mitchell o del tándem Free Spirit / Drummer Song de John Stubblefield & Geri Allen más un Overjoyed de Stevie Wonder dedicado a Chick Corea)– o un arco social que discurre entre la obra de la poeta Eve L. Ewing inspirada en Emmett Till, el adolescente afroamericano asesinado en Misisipi en 1955 y que la pieza imagina aún entre nosotros, o, más cercano, las víctimas de la pasada pandemia.

A partir de estas fuentes, las composiciones cabalgan entre energía y poesía, sobre un relato coherente y ajustados tratamientos donde la comunión de este trío de lujo es plena, liderada por un piano clarividente. Más fibroso que su predecesor e igualmente estimulante, Compassion convierte todos aquellos motivos en un catálogo de música vibrante y seductora en el que los escuchantes también podremos descubrir, sí, nuestra propia inspiración.