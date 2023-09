Willy Wonka trae su fábrica de chocolate  a Sevilla

Los libros de Roal Dahl han dado la vuelta al mundo. Su autor sigue levantando polémicas y sus obras pasiones. Las adaptaciones cinematográficas han sido numerosas: desde La maldición de las brujas en 1990, con la gran Anjelica Huston capitaneando ese peculiar aquelarre en forma de congreso en un hotel de Cornualles, hasta James y el melocotón gigante que llegó a la gran pantalla en 1996. Cualquier niño recordará las aventuras de James y su pandilla de insectos gigantes que terminan en la Gran Manzana. Cinta que compitió es mismo año con Matilda, la pequeña genio que hizo frente a la aterradora directora de su colegio, la señorita Trunchbull. Pero, sin duda, la historia que sigue reinventándose, que no tiene fecha de caducidad y que soñar a hace pequeños y grandes es Charlie y la fábrica de chocolate. Su última adaptación ha sido en formato musical, de la mano de la productora Let's go y bajo la dirección de Federico Bellone. Una obra que acogerá el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) de Sevilla del 6 al 8 de octubre.

La fábrica del extravagante Willy Wonka abrió sus puertas por primera vez en 1971, dirigida por Mel Stuart y protagonizada por Gene Wilder en el papel principal del chocolatero. Posteriormente, le tomó el relevo Tim Burton, en 2005, con Johnny Depp como protagonista indiscutible. La propuesta musical, que ya ha pasado por Broadway, Sidney, Londres o Brasil, narra la historia que todos conocemos.

El pequeño Charlie Bucket, y otros cuatro ganadores del billete dorado, vivirán una experiencia que promete cambiar sus vidas para siempre. Y no es otra que visitar la factoría chocolatera, guiados por su dueño, para descubrir un interior repleto de cascadas de chocolates, ardillas locas, experimentos revolucionarios, golosinas de todos los tamaños y formas, un ascensor de cristal que va hacia todas las direcciones y, por supuesto, los incansables operarios que pertenecen a la tribu de los Oompa-Loompas, adictos a los granos de cacao.

En la piel del enigmático chocolatero se pondrá el cantante Daniel Diges, que toma el relevo de Edu Soto. Según explica a este periódico, recibió la llamada para interpretar este papel hace apenas dos semanas y comenzará los ensayos mañana. En plena preparación del guión ya tiene claro cómo dejar su huella en el personaje. El cantante está acostumbrado al esfuerzo físico y vocal que requieren los musicales. "Somos unos atletas", señala entre risas. Y es que ya ha formado parte del elenco de Kinky boots, Los miserables, El Médico, Mamma mía o Bella y Bestia.

"A mí siempre me encanta hacer de los antihéroes, porque siempre les doy un punto mío con ese registro cómico", indica el intérprete. Además, está trabajando mucho en tratar de transmitir, a través de Wonka, ese mensaje de "recuperar al niño interior que todos tenemos. En este momento de mi vida me viene muy bien darlo". Además, hace especial hincapié en que no es un espectáculo exclusivamente para los pequeños, también está dirigido a los adultos. "Al final los culpables de ciertos comportamientos de los niños, como el que sean caprichosos, excesivamente competitivos o egoístas son los padres que los idiotizan", recalca.

Además, explica que una de las particularidades de este musical es que su banda sonora bebe directamente del clásico que vio la luz en 1971, conjugada con ciertos factores de originalidad que introdujo Tim Burton posteriormente. Por tanto, es un cóctel de magia y fantasía que, según Diges, "promete tener una sorpresa final".

Sobre el escenario, habrá un nutrido elenco de actores. En el papel coprotagonista, el de Charlie Bucket, estarán Martín Luis Abello, Alan Miranda y Gio García. Completan el reparto principal Esteban Oliver (Abuelo Joe), Ana Dachs (Señora Bucket), Guillermo de Quinto (Augustus Gloop), Malia Conde (Señora Gloop), Marta Melchiorre (Veruca Salt), Paula Moncada (Violet Bauregarde), Juan Dos Santos (Señor Bauregarde), Álex Arce (Mike Teavee) y Begoña Álvarez (Señora Teavee).