Bustamante: "Siempre admiré a los cantantes que se atrevían con el teatro"

El cántabro David Bustamante (San Vicente de la Barquera, 1982) parecía predestinado a llevar a escena la adaptación de Ghost, aquella memorable historia de amor más allá de la muerte que protagonizaron en el cine Patrick Swayze y Demi Moore. Los padres del cantante adoraban el filme, como demuestra que en algún vídeo de primera comunión sonara Unchained Melody, o que a los perros de la familia se les bautizara como Ghost y Molly [el personaje de Moore]. Aparte de estas coincidencias, Bustamante siempre tuvo, como "una bombillita que se encendía de vez en cuando", la idea de participar en un musical. "Siempre he admirado", asegura, "a artistas como Camilo Sesto o Raphael, que además de sus discos te hacían obras como Jesucristo Superstar o Jekyll & Hyde, se atrevían con el teatro. Quería seguir su estela. Y cuando recibí esta oferta y leí el texto accedí de inmediato. Pocos síes me han costado tan poco", confiesa el intérprete, que alterna con Ricky Merino este fin de semana, hasta el domingo, en Fibes, el protagonista de este ambicioso musical que incluye números de magia y efectos especiales para representar la vida en el más allá de su protagonista.

Bustamante, que tuvo este jueves un encuentro con la prensa en compañía de Cristina Llorente (Molly), Christian Sánchez (Carl) y Ela Ruiz (Oda Mae), reconoce que "yo soy habitualmente muy de interpretar, me gusta darle emoción a mis canciones, pero aquí no se trataba de mi repertorio", dice sobre su debut en el teatro. "Me preocupaba que los espectadores se quedaran en David y no vieran a Sam, y por eso he sido muy fiel al texto; soy yo el que canta y actúa, claro, pero no he intentado personalizarlo, aquí vivo la vida de otro. Por fortuna la gente me cuenta que en cuanto salgo a escena se olvidan de quién soy, y eso me tiene feliz", señala, antes de detenerse en las virtudes de esta producción. "Pasamos por una paleta de colores muy amplia: hay pasión, drama, risas... La gente que viene, no importa si ha visto antes la película, sale flotando". Él también parece a punto de levitar: "Después de 20 años de profesión, he encontrado algo que me ha devuelto la ilusión de los principios".