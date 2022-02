‘Ghost’: un amor más allá de la vida

La escena de Demi Moore y Patrick Swayze esculpiendo una vasija, o quizás aquella otra de Whoopi Goldberg resistiéndose a entregar un cuantioso cheque en un banco, se instalaron en la memoria colectiva desde el estreno de Ghost, aquella cinta que le valió a Goldberg su Oscar a la mejor actriz de reparto y que consiguió igualmente la estatuilla al mejor guión original para Bruce Joel Rubin. El largometraje inspira ahora un musical en el que Ricky Merino y David Bustamante se reparten el papel de Sam y Cristina Llorente encarna a Molly en esta historia en la que el amor sobrevive a la muerte. El espectáculo estará en Sevilla, en Fibes, del 10 al 13 de marzo.

En una charla con este periódico, Ricky Merino agradece haber dado con un material que despierta de antemano la adhesión de los espectadores. "Igual a las nuevas generaciones no les suena tanto", expresa el actor y cantante, "pero los que teníamos plena conciencia a principios de los 90 nos acordamos muy bien de Ghost. Ocurre como con Pretty Woman, que pertenece a una categoría especial, no es un título más, sino una de esas películas que ves una y otra vez y se te queda almacenada en la memoria". Aunque Merino tenía otros motivos para aceptar este trabajo. "A mí me gustan los musicales, y en mi imaginario también estaba la producción del West End y me entusiasmaba. Y, claro, cuando llegó la oportunidad de hacerlo en España no lo dudé un momento".

El público verá, advierte Merino, una propuesta más sofisticada que la mera traslación del filme a la escena. "El largometraje no es un musical, la partitura se creó para la escena, y Silvia Montesinos, también directora, adaptó la letra al castellano", detalla el mallorquín (Palma, 1986). Unchained Melody, aquella balada de los Righteous Brothers que los espectadores asocian a esa historia, "está, obviamente, no podía faltar. No es porque yo la esté haciendo, pero la música es espectacular, de principio a fin, ya me parecía magnífica antes de tener que interpretarla, y creo que el hecho de que sea una composición original también suma".

“La película es como ‘Pretty Woman’, todos la conocen, pero yo amo el musical”, dice Merino

¿Cómo es el Sam de Ricky Merino frente al Sam de Patrick Swayze? "Algunas personas que han venido a ver la obra dice que me parezco físicamente a él", anota sobre la estrella de Ghost y Dirty Dancing, "algo que nunca habría sospechado. El que interpreto no es el mismo Sam que el de Swayze: decimos los mismos diálogos, es el mismo personaje, seguimos la misma dirección que en la película, no tomamos ningún camino diferente, pero tanto David Bustamante como yo hemos tenido la libertad para aportar algo nuestro, algo personal". El actor no ha coincidido en los ensayos con Bustamante, "porque el elenco se repartía unas horas conmigo y otras horas con él, pero nos hemos podido ver actuando y es muy interesante eso de tener dos miradas diferentes al protagonista dentro de la misma producción. Pero, volviendo a la pregunta, yo no puedo precisar en qué se diferencia mi trabajo del original, pero digamos que me baso en mis experiencias, en lo que soy, y eso se acaba notando".

El ilusionista Paolo Carta, que ha triunfado con el musical de Mary Poppins en Italia, participa en este montaje con "impactantes efectos especiales", según prometen los responsables de Ghost y suscribe Merino. "Hay magia. Y no es una frase hecha, es que es verdad, es que hay muchos trucos que hacen que este espectáculo sea más redondo. Todos conocen la historia de amor de Sam y Molly y se va a emocionar, pero también se van a sorprender con lo que tenemos preparado. No puedo desvelar nada por contrato, es secreto de sumario, pero yo noto cuando estoy en el escenario la reacción del público, cómo se asombran, y es bonito", desvela el intérprete.

El antiguo concursante de Operación Triunfo representaba el otro día en su cuenta de Twitter la entrega con la que vive Ghost con la imagen de un hombre desmayándose de agotamiento. "Llevo seis funciones sin parar esta semana con dos dobletes seguidos y mañana tenemos la séptima", contaba entonces. Ríe cuando se le recuerda: "¡Sí! Es que empezamos en septiembre, y David hacía tres funciones y yo cuatro cada semana, pero ahora David ha empezado con su gira y, cuando falta, yo asumo sus representaciones. La semana pasada la hice entera, y estaba un poco asustado, ¡pero he podido! No sabía cómo me iba a afectar, porque es un personaje exigente que me tiene todo el tiempo en escena, pero estoy orgulloso porque superé la prueba".

Merino llega a esta gran producción curtido en otros musicales, clásicos como Rent, Grease o Chicago. "La gente piensa que este tipo de obras se hacen sólo en la Gran Vía, pero en España hay muchas escuelas y teatros. Me da rabia cuando menosprecian lo que viene de provincias, no valoran el potencial y el trabajo que hay ahí. En Mallorca se hace mucho musical, y yo empecé ahí, y eso me ayudó a aprender y a estar preparado para Ghost, que es mi primera vez en la Gran Vía".

El cantante lanzó en noviembre un disco "que cociné muy a fuego lento. Si lo hubiera sacado nada más salir de Operación Triunfo, la vorágine y el éxito del programa me habrían ayudado. Pero en vez de hacer un repertorio de reguetón preferí buscar canciones que me pegaran más. Estoy orgulloso, creo que es un buen pistoletazo de salida para los siguientes proyectos", resume Merino, que también presenta en el Channel 4 de Reino Unido el espacio Language of Love. "Empezó a emitirse a principios de enero. Es surrealista eso de estar trabajando en un programa a nivel nacional en Inglaterra, es algo que nunca me había planteado. Me salió la oportunidad y estoy muy contento. Mi idea es compaginar mis discos y conciertos con el teatro y la televisión, pero no me marco metas a largo plazo. Este es un trabajo de subidas y bajadas, yo prefiero esperar a lo que venga y coger lo que la vida me ofrezca".