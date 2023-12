¿Quién dijo que aquello fue fácil? ¿la generación de hoy será incapaz de hacer algo más sencillo que lo que hizo la que le precedió? Porque ya no se trata de discutir de nuevo la forma de organizar el Estado sino de actualizarla. Porque ya no hay militares en el cuarto del al lado con la mano en la culata. Porque estamos en la UE y eso nos blinda de aventurerismos y salvapatrias. Porque se trata de corregir el anacronismo del derecho del varón sobre la hembra en el acceso al trono, de darle sentido al Senado, de eliminar los aforamientos (un debate que ha perdido fuerza tras la dilución progresiva de Podemos), la incorporación de las protecciones ambientales e incluso se trata del debate, como reclaman muchos colectivos, de garantizar constitucionalmente las pensiones, los derechos de los dependientes o la sanidad.

No sirve como coartada aludir a las dificultades, aunque sean ciertas, agudas y contrastables, para cerrar grandes pactos entre los partidos políticos. Sobre todo, porque si alguien es capaz de adivinar cuántos años faltan para que la política nacional entre en fase de desinflamación, primero; de transacción y de pacto, después, que lo diga, aunque se exponga al escarnio público. Y porque es evidente que los partidos que la gestionaron en 1978 (UCD, AP, PSOE, PCE y Minoría catalana) estaban en desacuerdo en casi todo cuando se sentaron en la Ponencia constitucional, dominada por tres diputados de UCD frente a los otros cuatro partidos. No estaban de acuerdo en la forma de Estado ni en el modelo territorial ni en la confesionalidad de España, discrepaban sobre el modelo educativo o el divorcio, sobre la intervención del Estado en la economía y casi sobre cualquier aspecto nuclear. Y parieron una Carta Magna que nos ha traído hasta aquí rindiendo un servicio extraordinario al país que somos hoy.

LA reforma constitucional –inaplazable aunque permanentemente aplazada– no puede hacerse contra nadie. Pero tampoco puede bloquearse eternamente. La Carta Magna, 45 años después, ha demostrado su fortaleza y ha resistido los embates de un golpe de Estado, crisis económicas agudas y un intento de secesión; convive con un cuerpo de leyes originalmente ajeno, procedente del derecho comunitario y aunque mantiene el tipo, en general, va perdiendo vigor. Pedirle que siga soportando por mucho más tiempo las patologías evidentes que padece sin someterla a una ITV profunda es mucho pedirle. Como lo es exigirle que soporte incólume las consecuencias del aventurerismo político coyuntural. Pero la Constitución no es un garrote para agredir a nadie. Ni un refugio para sacar provecho partidista. Y tampoco es una rosa intocable, como pretende una buena parte de la generación política que la alumbró.

Breverías

Podemos desarticula la mayoría

Podemos no podía hacer otra cosa que romper con sumar. Podía haber hecho otra cosa antes: no integrarse en la coalición. Pero el riesgo era doble y mayor: haber desparecido electoralmente y haber asumido, además, la responsabilidad de la división de los votos de la izquierda impidiendo un gobierno progresista. Era un doble cepo del que no supo o no pudo zafarse. Yolanda Díaz tampoco ha manejado bien la situación. Debería saber que Podemos, fiel al espíritu indómito que le va conduciendo inexorablemente a la irrelevancia, no iba a aceptar otro ministerio que el de Irene Montero. Pablo Iglesias ha sido claro: "Han dejado al grupo parlamentario sin capacidad de influencia". Es coherente que un partido que aspira al transformar radicalmente la sociedad no admita migajas ni aspire a ser una facción de cinco diputados autómatas que levantan la mano al son que marca la dirección de Sumar. Estaba cantado, aunque quizás no tan pronto. En el horizonte, unas europeas en las que se dilucidará posiblemente el asalto final de quién es quién en la izquierda la izquierda del PSOE. Y por delante, una legislatura en la que colocarán sacos terreros ante la acción legislativa para influir y recuperar si no terreno, al menos visibilidad. Los que dicen, como Patxi López, que Podemos no puede señalarse impidiendo las políticas de progreso ignoran que la izquierda radical puede hacerlo simplemente pidiendo más y votando o absteniéndose en contra de leyes que le parecerán repetidamente insuficientes y reflejo de una izquierda amaestrada por los poderes económicos. Lo veremos. Es de manual.

El resto de España nos roba

La M-30 como símbolo del poder económico, político, institucional y como nido de las castas extractivas, lo que antes se llamaban élites y los marxistas gustaban definir como oligarquías. Al final es lo mismo: hablamos de quienes manejan los hilos. Esa concentración de poder que eleva el PIB de Madrid y las oportunidades de los madrileños frente a otros territorios. Ítem más: Madrid le va a arrebatar la Fórmula 1 a Barcelona en breve y va a invertir más de 500 millones en la adecuación de un circuito urbano, liderado por IFEMA. Ese poderío concentrado, con buenas cucharaditas de dumping fiscal que la facilita su privilegiada situación, le permite elaborar un discurso de parte muy del gusto de los patrocinadores de una sociedad cada vez más radicalizada. Que Ayuso mienta y falte a los demás diciendo que Madrid aporta el 70% del gasto de los servicios públicos de toda España es solo un huevo duro más sobre aquel "dar pitas, pitas, pitas" que ya enarboló Esperanza Aguirre o el célebre discurso de los niños andaluces analfabetos de Ana Mato. Queda poco para que Ayuso proclame entre los aplausos de su clá: "El resto de España nos roba".

La culpa, de los inmigrantes

Hay algo obsceno cuando un político culpa a "los recién llegados" de las bajas calificaciones en el informe PISA. Lo ha hecho el secretario de Políticas Educativas de la Generalitat, Ignasi García Plata, quien apela a la "alta complejidad" de Cataluña para explicar los malos resultados. Sostiene que la "sobrerrepresentación" de estos alumnos es la culpable de los datos. Seguramente hay alguna verdad estadística en lo que dice, aunque es la propia consejería la que ratifica las listas de los centros que participan en la prueba. Pero lo que se espera de un responsable institucional es que el sistema dé respuestas a las dificultades, con presupuestos suficientes y planificaciones acordes a las exigencias. Y qué diga qué es lo que va a hacer para mejorar los datos el año próximo, cómo tratará de integrar y de mejorar el rendimiento de "los recién llegados". Que es, por cierto, lo que le conviene a cualquier territorio: conseguir mejorar la inserción de todos lo más rápido y eficientemente posible. No se menciona a "los recién llegados" cuando se hace balance de la buena marcha de la economía, no se dice lo que aportan en el campo, en la hostelería, en las labores domésticas, en las fábricas y en otras labores que una buena parte de los autóctonos ya no quiere hacer. Lo de culpar a los inmigrantes además de una torpeza política supina evidencia el plus xenófobo de los nacionalistas.