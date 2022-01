Covid y Tebas juntos, ¿qué puede salir mal?

Cuando Maradona bramaba contra Havelange y Blatter ni podíamos imaginar el fútbol que nos quedaba por conocer y que tenemos ahora, recién cruzada la línea de 2022. “La pelota no se mancha”, decía el genio. ¿Y en qué hemos evolucionado? Tenemos en la actualidad a la FIFA maquinando un Mundial cada dos años, tenemos en estudio engordar más aún la gallina de los huevos de oro con un nuevo título a nivel de selecciones, el campeón de América contra el de Europa, y tenemos una Copa de África en pleno calendario lectivo de ligas nacionales que no se sabe si se va a disputar o no a menos de una semana del inicio. Futbolistas éstos que juegan con combinados en algunos casos con estructuras de Tercera RFEF y que pagan los clubes europeos.

Cerrando más el círculo, de verdad que da miedo lo que tenemos en España. Durante años LaLiga en guerra con la Federación (da igual el motivo), la Federacuón en guerra con el CSD, entre otras cosas por quitarle el monopolio de los cursos de entrenador... y en medio, una pandemia y un protocolo que no se ha revisado desde junio de 2020.

Los entrenadores llevan razón en sus quejas, digan lo que digan, algo válido todo el año. Que la FIFA le chupe la sangre a los internacionales con tres partidos en cada parón antes de devolverlos a sus clubes, que el jugador no tenga tres días de descanso entre partido y partido, que los horarios los ponga el enemigo y que el VAR sea cada semana un esperpento sólo lo podía superar una cosa en la Liga española: un tsunami de Covid gestionado por Javier Tebas.

Se le deben reconocer sus aciertos a nivel económico, que son muchos para beneficiar, eso sí, más a los de siempre que al resto, pero lidiar con el cuerpo a cuerpo del día a día requiere más sentido común y, sobre todo, resolución para actuar. Consultar calendarios, consultar a expertos, estudiar el protocolo, la norma con los canteranos... En definitiva, hacer algo.