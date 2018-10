Efecto Toñi

El de Viva la vida es un caso curioso. Es una muestra de cómo un sustituto puede eclipsar en tiempo récord al titular y de cómo lo rancio puede estar por encima de lo más interesante. El programa que presenta Toñi Moreno los sábados y domingos por la tarde llegó a Telecinco para, de alguna manera, sustituir a ¡Qué tiempo tan feliz! Al principio las comparaciones con el formato que durante años presentó María Teresa Campos y que le arrebataron sin motivo (aparente) eran inevitables. Lo mismo sucedía con Toñi y su antecesora. Incluso se habló de una enemistad entre ambas porque supuestamente a Campos le molestaba que Moreno ocupase la franja horaria que le había pertenecido a ella. Toñi reaccionó bien a la polémica. Se limitó a tener buenas palabras para su "maestra". Y así, con esa actitud y con el paso del tiempo, Toñi ha logrado que Viva la vida ya no se vea como el 'sustituto de'. Son varios los aspectos que han posicionado bien al programa de la cadena principal de Mediaset. Lo curioso es que algunos de esos aspectos a priori no son positivos. El principal es que el programa tiene un punto de rancio, pero probablemente eso sea lo que le convierta en una buena opción para los sábados y domingos por la tarde. Los datos de audiencia demuestran que las tardes de los fines de semana están dedicadas a las peores películas y los programas menos sesudos. Tan solo hay que ver cómo Viva la vida dobla en audiencia a Liarla Pardo, programa que Cristina Pardo presenta los domingos en la misma franja horaria en La Sexta. Entre los dos magacines vence el fácil frente al difícil. Está por encima el poco innovador. Porque el de Toñi Moreno es un programa que repite secciones, colaboradores, invitados y temas. Es un mix de lo que llevamos viendo en televisión durante años. Para parecer un programa que innova ahora han sacado una revista, al más puro estilo Ana Rosa Quintana o Saber vivir. También han salido a la venta unas zapatillas deportivas con el sello del programa. En definitiva, fórmulas para sacar dinero pero que resultan llamativas.

Si es rancio y poco innovador, ¿qué es lo que convierte al programa de Toñi en un éxito? Ella. Aunque en Andalucía por su participación en Canal Sur la conocíamos más, a nivel nacional apenas era conocida por el gran público. Hace unos años presentó Entre todos en La 1, pero la baja audiencia reflejaba que no se hizo notar demasiado. En Antena 3 presentó algunas entregas de El árbol de tu vida, una buena idea que no llegó a cuajar. Llegó a Telecinco como un fichaje conocido pero no lo suficiente, lo que hizo que la audiencia tuviera ganas de descubrirla. Además el de Toñi es un buen ejemplo de que la pasión por una profesión te puede llevar lejos. Mete la pata y hace comentarios inapropiados, pero su naturalidad y su energía están por encima de sus errores.