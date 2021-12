Gran Maestro del ajedrez y de los negocios

Todos los apasionados por el ajedrez estamos disfrutando en estos días del Campeonato del Mundo en la Exposición Universal de Dubái (Emiratos Árabes Unidos). Se enfrentan el noruego Magnus Carlsen y el ruso Ian Nepomniachtchi. Carlsen defiende su corona de campeón, que ostenta desde 2013. De él sorprende no solamente que juegue de forma tan magistral sino que al mismo tiempo se haya convertido en uno de los principales empresarios del negocio del ajedrez, amasando una fortuna. En ambos mundos la clave es tomar buenas decisiones.

Su trayectoria como ajedrecista empezó desde muy pequeño, a los 8 años ya jugó su primer torneo como federado. Se convirtió en Gran Maestro a la edad de 13 años y nueve años después consiguió arrebatarle el título de campeón del mundo a Viswanathan Anand. Su ELO, el método matemático inventado por Árpád Élo, que calcula la habilidad relativa de los jugadores, es de 2885 puntos, la cifra más alta de todos los tiempos, superando los 2851 que obtuvo Kaspárov en 1999. También tiene el récord del número de partidas invicto: 125 partidas seguidas desde 2018 a 2020.

Su trayectoria como empresario discurre de forma paralela. Se inició cuando tenía 16 años, al fundar junto a sus padres la empresa Magnus Chess, con el objetivo de gestionar sus ganancias para que, si su aventura como jugador decaía, tuviera suficientes recursos para ser independiente. Pero su gran despegue empresarial fue pocos años después con la creación de Play Magnus, una entidad que cofundó con empresarios de capital riesgo. Con esta empresa quería promocionar el ajedrez en todo el mundo. Y con ella se ha hecho rico.

En sus inicios Play Magnus se desarrolló orgánicamente, con la creación de la app que permite jugar contra una máquina programada con distintos niveles o con la oferta de formación especializada. Pero enseguida apostaron por crecer a través de adquisiciones: incorporaron la plataforma de juegos y retransmisión de eventos ajedrecísticos, Chess24.com, Chessable, una web para el aprendizaje de forma digital e interactiva, la revista New in Chess o iChess, dedicada a la venta de contenidos, por nombrar algunas de las más de doce filiales que posee actualmente. Tocan así todas las parcelas de negocio, patrocinadas por empresas multinacionales. Cotiza desde 2020 en el mercado alternativo bursátil, Euronext Growth, de la Oslo Børs, revalorizándose más de un 60% hasta alcanzar una capitalización bursátil de unos 115 millones de euros.

Como el mismo Carlsen señala en una entrevista que ha concedido recientemente, en el ajedrez hay que tomar un montón de decisiones en cada jugada, no solo para elegirla, sino para descartar las que no hace (¡los posibles juegos distintos se elevan a 10123, más que átomos hay en el universo!). Además, hay que tomarlas con información incompleta y bajo la presión del tiempo. Exactamente igual sucede con la toma de decisiones en el mundo de los negocios. Asumir riesgos se le llama. En el campeonato ya se han desarrollado 5 partidas, y todas han terminado en tablas. Quedan 9 más hasta el 14 de diciembre. Su altísimo nivel les está paralizando. No se les ve contentos: ¡arriesgad, campeones!