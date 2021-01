Una preocupante indiferencia

Días como este domingo uno se pregunta qué tipo de entrenador satisfaría a esa parte del sevillismo que vive eternamente imaginando un equipo nervionense ganando 3-0 al descanso en todos los partidos y que, incluso siendo así, criticaría cualquier maniobra de control hasta el pitido final de cualquier encuentro.

Quieren emoción pero no la entienden con sufrimiento, critican los cambios, que no jueguen los que están fuera pero que no quite a ninguno de los intocables, que les dé sitio a los canteranos, pero también a los fichajes... En definitiva, quieren un entrenador que juegue con 14 en vez de con 11, que gane siempre, que dé espectáculo, que cuente chistes y que, a ser posible, salga de costalero en la Estrella o en el Baratillo y tenga caseta en Gitanillo de Triana.

Me sorprendió la poca animosidad con que el sevillismo acogió una de las mejores noticias que le podía dar su club en estos tiempos. Julen Lopetegui tiene su agenda que echa humo para recoger los premios al entrenador del año, nominado entre los cinco mejores por la FIFA... pero aquí la reacción de algunos al anuncio de su renovación ha sido torcer el gesto.

Dos años más de ver la misma cara, de escuchar en rueda de prensa lo de “tenemos la sana intención” de ganar a este o aquel rival, pero no está el mercado de entrenadores muy sobrado de talento con la exigencia que tiene este club como para tomarse con tanta indiferencia una noticia de la magnitud de la que anunció la sociedad que preside Pepe Castro y en la que manda Monchi.

Cuatro años tardaron en abrirse las vitrinas desde que entró el último título y desde entonces pasaron Sampaoli, Berizzo, Montella, Caparrós, Machín y Caparrós otra vez. A lo mejor esa indiferencia se entiende volviendo a junio de 2016 y recordando las ganas que había de perder de vista al último que soltó la llave tras encerrar tres títulos en el Sánchez-Pizjuán. Será por incorformismos...