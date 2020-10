¿Nuevo viraje de Casado al centro o postureo?

El gran dilema de Casado se ha desvanecido tras unos días de zozobra y aparente indefinición y el líder del PP ha sorprendido este jueves a todos, sobre todo a Santiago Abascal, no tanto por su previsible voto en contra de la moción de censura de Vox sino por su arremetida contra su ex compañero de partido como si se tratara de su peor enemigo.

Casado ha convertido la moción de censura en una cuestión personal, embriagado en un agravio amargo, poniendo sobre la mesa la "deslealtad" de Abscal (ya no es Santi) hacia el partido que le ha amamantado y "le ha dado trabajo (y sinecuras, mamandurrias, que diría precisamente su madrina, Esperanza Aguirre) durante 15 años".

Le ha reprochado que tenga la desfachatez de polarizar España buscando su propio provecho "sacando a hombros a Pedro Sánchez" y dibujando un país "de trincheras" y "cainita", que según el líder del PP patrocinan tanto el Gobierno como la ultraderecha (el término se lo ha ahorrado pero lo ha sugerido), y ante la que se ha erigido como dique de contención en nombre de "la España tranquila" y como alternativa de gobierno "serena, sensata, responsable y moderada" ante la estrategia "irresponsable y corrosiva" de Vox.

"En política, lo que no es posible es falso", ha dicho Casado respecto a las tozudas matemáticas que desbarataban de antemano la iniciativa de Vox. "Una moción de impostura que nada tiene que ver con un debate de interés general. Nos hace perder el tiempo en medio de una pandemia mientras el Gobierno aprovecha la moción para ocultar el fracaso de su gestión", ha criticado el líder del PP.

Casado ha roto la baraja con Vox con su paciencia agotada. "En estos dos años como presidente del PP no he contestado a sus provocaciones, por respeto a sus votantes. Hoy por fin ha quedado al descubierto. Hasta aquí hemos llegado", ha zanjado el líder de los populares, que ha puesto en valor la experiencia de su partido para dirigir la cuarta economía de la zona euro. "No es lo mismo dirigir un transatlántico que una moto acuática", ha sentenciado ante la "perplejidad de Abascal.

Casado: "Vox quería cortar las dos orejas del PP y ha acabado como monosabio de Iglesias”

El líder del PP ha pedido a su todavía aliado de la extrema derecha que "no engañe a los españoles", porque a su juicio las mociones "no son para censurar al Gobierno, para nombrar a uno nuevo, y ni siquiera para convocar elecciones". "Vox es el seguro de vida de Sánchez para ser inquilino de la Moncloa, quería cortar las dos orejas del PP y ha acabado como monosabio de Iglesias", ha sentenciado.

La andanada de Casado ha pillado a contrapié también al propio Pablo Iglesias, que lo ha felicitado por su "brillante discurso de corte canovista", poniendo en valor a "Pablo" (así se ha dirigido al líder del PP varias veces, puntualizando que sabe que no es un ultra) ante su propia bancada, "faltona y maleducada, que no está a tu altura Pablo y que con sus malos modales mete miles de votos en la urna de Vox", ha comentado el líder de Unidas Podemos.

Pero Iglesias le ha matizado que "llega tarde" en la "guerra civil" en la que el vicepresidente segundo del Gobierno ve inmersa a la derecha y por ende al PP en la boca del lobo, del "monstruo que ha alimentado". "Ustedes se han metido solitos en un atolladero del que les va a ser muy difícil salir", ha señalado Iglesias, en alusión a la connivencia que el PP ha venido manteniendo con la ultraderecha con sus pactos de gobierno en las comunidades de Madrid, Andalucía y Murcia y decenas de ayuntamientos en toda España.

Abascal: "Por fin vuelve el PP de siempre, el secretario de comunicación de Mariano Rajoy”

El atónito Abascal ha confesado que no se esperaba una intervención tan dura de los que han recibido a su costa cotas de poder "sin obtener a cambio ningún cargo" y se ha mostrado hasta compungido por que su antiguo partido le "caricaturizara tan brutalmente".

"Por fin vuelve el PP de siempre, el secretario de comunicación de Mariano Rajoy", le ha replicado con sorna el líder de Vox, que se ha confesado "perplejo" ante la dura intervención de su antiguo camarada. No obstante, Abascal ha asegurado que los ciudadanos de las comunidades en las que el PP gobierna gracias a Vox pueden tener "tranquilidad", insinuando que mantendrá su apoyo a pesar de sus terribles pesares...

Por supuesto, Abascal ha sido fiel a su cita con la falta de respeto al género femenino, tachando de "floreros del macho Alpha" a las diputadas que han desfilado este jueves por la tribuna del Congreso en nombre de Unidas Podemos.

El caso es que ellas y el resto de la Cámara han tejido este jueves un genuino cordón sanitario alrededor de los ultras y la foto de Colón se va al fondo del mar, pero no se debe olvidar que Vox y el PP son aliados naturales y está por ver si el nuevo viraje al centro de Casado tiene recorrido o es un simple postureo coyuntural que se ahogará en el afán de la derecha y la extrema por alcanzar las tierras prometidas de las cotas de poder.

Mire usted si no se han dicho cosas terribles Iglesias y Sanchez y ahí los tiene ahora, a partir un piñón...