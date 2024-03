Hoy es Domingo de Ramos. Y aunque tengamos que esperar hasta esta noche para entenderlo en plenitud, es el Día del Amor. Déjeme usted de ocho cuartos y tangos por carnavales, que el 14 de febrero ya no se estila. Nos queda el BlueMonday, que se salva porque es azul, y lo azul es hoy garantía trianera de éxito en la Estrella. Hoy es el Día del Amor, y lo verán ustedes bien claro mirando a su alrededor las parejas que hoy veremos cogiéndose de la mano. Lo mismo empezaron hoy. Igual llevan ya “un tiempecito”. Quizás se agarran de la mano para no tropezar, para no caerse, porque los huesos y los años han tejido una red de amor a prueba de accidentes.

Hoy es el Día del Amor, un anticipo del Jueves Santo. Esos binomios bellísimos, hijos y padres, que se entrenan en la paciencia y el dolor de pies. Niños echados al hombro, como Zaqueo elevado en la palmera, como lucero que miran los ojos de Jesús y de María por Molviedro. “Arriba miran, arriba”, que dijo el poeta, la cruz de la Victoria y el Señor de la Cena y la Magdalena de San Julián. Arriba miran, porque el amor canta con la voz cristalina del palio de Gracia y Esperanza. Todo es amor desde mucho antes de que salga el Cristo, moreno por imperativo legal, que hace del Salvador, desde hace un siglo, Casa de Socorro para los encarcelados.

Hoy todo es Amor, hasta que duelen los pies, y sobran los tacones, y te han dado cien veces Con el carro en los talones, la película más vista en la gran pantalla que es la ciudad, re-estrenándose a sí misma. Cuando todas se van, poco a poco, retirando al descanso merecido de un Domingo de Ramos, queda el fotograma final de esta película de amor filial. En él, un palio burdeos, un crepitar de cirios, un clavel, una corona. La pareja final, hijo y madre, Juan y Mara, se unen en un diálogo inaudible. Fundido y va a negro. Y San Juan de la Palma apaga, con sus puertas, el proyector de esta historia anual. El Día del Amor. El Domingo de Ramos.