Que si sé yo quién es Joe Biden?, te voy a decir una cosa: Pepe Biden se ha criado conmigo en La Barzola. Mira, Pepe se hizo su primera túnica de la Macarena en El Siglo Sevillano que le presté yo el dinero. Su madre tenía una mercería en la calle José Gestoso y mi tío Juan le llevaba los papeles. Su familia tenia tres sillas en Semana Santa en La Campana al lado de la mía delante de la zapatería de Pilar Burgos. Pepe Biden le hablaba a mi hermana Concha que estaba estudiando en el Centro Español de Nuevas Profesiones. Yo iba a los maristas con Pepe Biden, a ver si te enteras ya, y servimos juntos en el RACA. El primer traje de Biden se lo compró a dita en Flomar que mi cuñado Hipólito era dependiente.

Yo tenía el carné del Betis en voladizo y lo colaba por una puerta del campo que el portero me conocía del barrio. Pepe Biden era de mi caseta y moría con las sevillanas de los Hermanos Reyes y con Bambino. Te voy a decir más: se venía al Rocío con mi reunión y los sajones se los hizo en Angelito el Guarnicionero con un dinero que se ganó poniendo cubatas en La Garrocha.

Pepe no hablaba ni una papa de inglés pero aprendió en la academia Assimil y le salió una cosita en América, allí se casó y se quedó a vivir, pero vino para mi boda y me trajo unas botas tejanas de piel de caimán que no me las pongo porque parecen de mariquita. El padre de Pepe Biden tenía una carnicería de carne de caballo en la calle Peris Mencheta y mi hermano le daba portes con un isocarro. Sabré yo quien es Joe Biden… Mira que te diga, Pepe Biden muere con el menudo del Paula y con las pavías del Rinconcillo y por cuaresma le mandaba yo una fiambrera de torrijas que le hacía la pobrecita de mi madre -que en gloria esté- y siempre me llamaba su secretaria para dame las zenkiu.

¿Me vas a decir tú a mi quién es Pepito Biden?, si íbamos a los toros con los pases de favor que le daban a su padre, el de la carnicería de Peris Mencheta, y el día que un novillo le saltó el ojo a Lucio Sandín se mareó y ya no volvió más... A mí me llama de vez en cuando para preguntarme cosas de política y nos tiramos una hora al teléfono. Pepe Biden es mi hermano, hombre por favor, que lo metí yo en el PDP y estuvo a punto de ir de concejal pero al final pusieron a Arenas…".

Transcripción más o menos literal de conversación de sevillano enterado en barra de bar antes de la pandemia.