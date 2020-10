Stephen Frears ha sido retratista del precariado británico y se maneja por las altas estancias como demostró en sus tiempos de confirmación con Amistades peligrosas y la singular y poderosa precuela de Peter Morgan sobre The Crown,The Queen. Trasladar el espejo social a relatos que sean reconocibles y creíbles no es tan sencillo.

La última contribución de Frears ha sido una miniserie (que bien pudiera haber sido un largometraje) sobre el escándalo que sacudió a la audiencia del Reino Unido hace 20 años con ¿Quién quiere ser millonario? Las fortunas tentadoras con la asequible inversión de una llamada telefónica para estar en la sede de la ITV sacudieron a la clase media de las islas y se formó un fenómeno de tejidos precursores a las redes sociales con miles de locos por participar en este concurso.

Quiz es una serie de la propia ITV que cuenta la intrahistoria de cómo se gestó aquel programa (un arranque entretenido para los que nos gusta conocer cómo se deciden los programas y las parrillas inteligentes) y en qué contexto surgió el escándalo del militar Charles Ingram, al que se le acusó de amañar sus respuestas por códigos que tenía con otros participantes en el plató. La cadena le negó el máximo premio (hablamos de un entramado de catetos avariciosos) y el juicio fue uno de los más mediáticos que recuerdan los hijos del Brexit.

Quiz comienza en suntuosos despachos y en un deslumbrante plató que va perfeccionando su funcionamiento y desemboca en hogares de moqueta ensolerada donde sus habitantes se obsesionan en recaudar un dinero fácil con ventajismos y la acumulación de una cultura general parda.

Todo tiene un envés social mucho más grueso de lo que aparentan las grises existencias de esos personajes y como en el calco de una moneda, sobre el difuminado que hace Frears nos queda un mosaico de los tuétanos británicos. Quiz sólo tiene 3 capítulos que se ven del tirón. La estrenó AMC y se ve bajo demanda en Movistar + y en otras plataformas.