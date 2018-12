Sánchez no puede ceder

Solo faltaba que el presidente del Gobierno no pudiera reunir a sus ministros donde le parezca conveniente, pero quizá Pedro Sánchez debería haber echado una pensada antes de anunciar hace unas semanas que el 21 de diciembre el Consejo se celebraría en Barcelona.

Con su irritante empeño en demostrar permanentemente que tiene controladas las estructuras de poder, cuando es evidente su debilidad, fijó fecha como si quisiera sentar plaza de que controla incluso a los independentistas a través del famoso diálogo en el que fracasó Rajoy y él sin embargo considera que ahora va viento en popa. No es tal, no hay un ápice de avance y sí un exceso de gestos de distanciamiento, y sobre todo de prepotencia, por parte de los independentistas.

Debe celebrar ese Consejo en Barcelona aunque Torra y los CDR pretendan amargar el día a los españoles azuzando a sus huestes y tratando de provocar escenas de confrontación y de violencia; lo irritante es que Sánchez podría haber evitado este problema descomunal en el que se presagian revueltas callejeras y bloqueos que, evidentemente, van a ser utilizadas por los independentistas para denunciar al mundo que "España" intenta imponer su presencia en Cataluña escudándose en las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Pedro Sánchez consiguió los apoyos para su moción de censura acusando al Gobierno de Rajoy de corrupción y de haber fracasado en su política catalana, para la que el actual presidente del Gobierno veía indispensable un diálogo con la Generalitat que él prometía encauzar. La primera en la frente: no sólo no ha metido en cintura a los independentistas, que cada vez exigen más y no ceden un milímetro en sus pretensiones, sino que con la intención de demostrar que con este Gobierno ha cambiado el clima, convoca un Consejo de Ministros en Barcelona. Ojalá no lo hubiera hecho: no estaba ese clima tan a favor de sosegar las cosas sino al contrario, y habría sido más prudente no forzar la situación. Pero, una vez anunciada la cita del 21-D ya no se puede renunciar a la reunión. Sería ofrecer en bandeja un triunfo al independentismo.