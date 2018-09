Wyoming y Pablo Motos regresan con novedadesLazos que atan audiencias

Por todo lo alto. Así regresan el lunes El Hormiguero y El Intermedio. El programa presentado por Pablo Motos vuelve a Antena 3 con novedades con las que busca perseguir el mismo éxito de la temporada anterior, cuando se convirtió en el programa diario más visto de la televisión, líder absoluto de su franja y rey del minuto de oro. El lunes el espacio arrancará con Asesinato en El Hormiguero Express, una película con más estrellas que nunca. La invitada de la noche será Penélope Cruz. A la decimotercera temporada del formato se incorporan nuevos colaboradores. Nuria Roca llega para ponerse al frente de la sección Nuria on the rocks, un consultorio en el que el público podrá preguntarle sobre cualquier cosa. Además Pablo y Nuria, que son amigos desde hace más de veinte años, han pactado poder hablar sin tapujos de lo que saben el uno del otro. Carlos Latre aterriza en el plató de Trancas y Barrancas para convertirse en el coach de la imitación. El humorista enseñará a los invitados los trucos y técnicas de la imitación para que puedan aplicarlos en directo durante el programa. También será el maestro de ceremonias de la sección El teléfono escacharrado de imitaciones. Por primera vez en televisión, dos programas estarán conectados. Arguiñano tendrá en su cocina un teléfono rojo al que solo podrá llamar Pablo y Pablo tendrá un teléfono en su plató al que solo podrá llamar Arguiñano. Se pueden llamar para hacerse preguntas, darse su opinión o, incluso, para contar algún chiste. Y Javier Botet, estrella internacional de películas de terror como It, Rec, La Momia o Expediente Warren será la nueva Criatura de El Hormiguero 3.0. Esta sección se mantiene en el más absoluto secreto. Ni el propio equipo tiene conocimiento de lo que puede pasar cuando aparezca la Criatura. Pilar Rubio, Yi Bing, Cristina Pardo, Marta Hazas, Manolo Sarria y Dani Rovira son algunos de los colaboradores que continúan en el programa de Motos, en el que en esta ocasión no estará Mónica Cruz. Este año, el programa estará más cerca del espectador que nunca. El famoso baile con el que arranca el equipo cada noche será interactivo y las familias que se lo sepan y sean seleccionadas podrán bailar al inicio del programa con Pablo Motos y los colaboradores en plató.

El otro gran regreso de la franja horaria del access prime time es el de Wyoming con El Intermedio. El espacio más veterano de La Sexta y el programa diario más visto de la cadena arrancará el lunes su temporada número trece con la intención de hacer historia al cumplir los dos mil programas en antena dentro de poco tiempo. El Gran Wyoming, Sandra Sabatés y colaboradores habituales como Dani Mateo, Thais Villas y Gonzo vuelven cada noche para analizar la actualidad con crítica y humor y estrenan plató, nueva cabecera y contarán con un padrino de lujo, el modelo y actor Andrés Velencoso, que protagoniza junto al Gran Wyoming la promoción de arranque de la nueva temporada del formato más longevo de la cadena de Atresmedia.

LOS amantes de la crónica social patria han estado de enhorabuena este verano. Lazos de sangre se estrenó en La 1 el 5 de julio, a inicios de la temporada estival y, con tan solo ocho entregas, se ha convertido en el programa revelación del verano. Cada semana este documental aborda y desgrana la vida y trayectoria de grandes sagas familiares de la sociedad española, una auténtica delicia para los seguidores del famoseo nacional.

El ingrediente fundamental que ha cocinado el triunfo ha sido la nostalgia, algo muy propio a los espectadores de TVE. La nostalgia rodea a Lazos de sangre en todo momento y sobre la nostalgia pivota absolutamente todo lo demás. Los adultos que estén frente al televisor recordarán a las personalidades más grandes en su apogeo (Lola Flores, Rocío Jurado, Isabel Pantoja o Carmina Ordóñez) y las compararán con las estrellas del papel couché del presente y se darán cuenta de que cualquier tiempo pasado fue mejor.

El documental, seguido de una tertulia conducida por Inés Ballester que no tiene desperdicio, también sirve como una guía didáctica de cultura pop para las nuevas generaciones. Los jóvenes deben conocer que Rocío Jurado es 'La más grande', que como Lola Flores no había ninguna, y que si hubo una reina indiscutible de las exclusivas esa era Carmen Ordóñez. Un verdadero diccionario de la vida en rosa.

Lazos de sangrese ha desarrollado mediante la narración de una voz en off, y las imágenes de archivo de TVE se van sucediendo a la vez que diferentes personalidades del mundo del corazón o del entorno de la familia protagonista van hablando sobre la vida de esas celebrities de cinco jotas. Este programa, pensado en principio para rellenar la parrilla veraniega pero con vocación de permanecer vistos los índices de audiencia, nos ha permitido ver de nuevo a dinosaurios del tipo de Jesús Mariñas, Maria Eugenia Yagüe, Carlos Ferrando o Hilario López Millán hablando sobre figuras de hoy y de siempre como Lola Flores, Rocío Jurado o Miguel Bosé.

Porque, no crean, el árbol genealógico de los famosos es más complicado que Juego de tronos. La Pantoja con los Rivera que luego se unen a los Ordóñez y durante un tiempo emparentados con la Casa de Alba; los Dominguín Bosé, familia de Carmina y Belén Ordóñez, y los Iglesias Preysler también familia de los Falcó, de los Boyer y ahora aparece en la ecuación Vargas Llosa. Desde luego es para coger apuntes y estudiárselo. Hacía tiempo que en televisión no se hacía una crónica social respetuosa, alejada de sensacionalismos baratos y sin caer en el morbo gratuito. Los espectadores están un poco hartos de gritos y faltas de respeto.