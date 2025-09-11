Comportamiento mixto

Los principales índices bursátiles europeos registraron ayer un tono mixto, en el que destacó el índice español con una subida del 1,3% gracias al empuje del sector financiero y de Inditex.

El mercado no mostró una reacción significativa a la caída del gobierno francés y la elección del nuevo primer ministro por parte de Macron, ya que el CAC 40 cerró con ligeros avances. En la parte negativa, destacamos el DAX alemán, con un descenso de un 0,4%, con los mayores recortes en SAP y Deutsche Telekom.

En España, el sector financiero volvió a liderar las subidas del índice. La sesión estuvo cargada de resultados, donde destacamos los de Inditex que, a pesar de reportar un trimestre flojo, los datos de crecimiento de ventas que comentaron del tercer trimestre estaban por encima de las estimaciones, lo que provocó una subida del 6,3%.

En el mercado de Estados Unidos, destacamos la fuerte subida de Oracle de un 40% al cierre europeo. El gigante tecnológico vivió la mayor subida diaria de capitalización de la historia, después de que publicara unas fuertes perspectivas de crecimiento para su negocio de infraestructuras.