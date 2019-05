En familia

Humor y "morning". Son palabras acuñadas por Alfonso Arús que definen muy bien el contenido de su informativo despertador Arusitys, que con 170, emisiones a sus espaldas en La Sexta ya se puede considerar que, pese a su veteranía en cadenas locales de Barcelona, es el formato revelación de la temporada. Es revelación no porque fuese nuevo, puesto que como Arucitys ya habían emitido más de tres mil en tierras catalanas, sino porque es la primera vez que una televisión de ámbito nacional se atreve con un formato de estas características.

Arrancar a las siete y media de la mañana es arriesgado. Pero la apuesta es incontestable. La baza informativa corre a cargo de Paula del Fraile, que desde la redacción de La Sexta en Madrid aporta una complicidad total con el equipo del programa que se realiza en Barcelona. Uno de los muchos ejemplos sucedió con motivo del "zasca" dado por Pablo Iglesias a Ferreras en Al rojo vivo, cuando en pleno primero de mayo recomendó al presentador que diese más días libres y un horario más flexible a sus trabajadores. A lo que Paula aclaró que no hay tal explotación, y que de hecho muchos de los redactores de la casa prefieren trabajar un día festivo porque así luego a cambio pueden tomarse dos libres.

Pero lo importante es la frescura, el desenfado y la sensación de que los chicos y las chicas de Arús se lo pasan en grande con lo que hacen. No saben lo que se pierden quienes todavía no conocen a Marc Redondo, María Moya y Patricia Benítez, a Ignacio Tarragó y Óscar Broc, o a esa bestia televisiva que es Joan Spin, que no podía más que dedicarse a lo que se dedica (¿qué haría el en un banco o en una ventanilla de la administración; o qué no haría?). Todos ellos hacen que nos sintamos como de la familia. En zapatillas de andar por casa. Hay Arusitys para rato. A los que nos gusta la tele de verdad estamos de enhorabuena.