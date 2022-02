Va de cuchillos y de gestos

A veces la política es hilarante. Eso está bien, la acerca a la gente, que así tiene un motivo para sentir que, como las personas corrientes, los poderosos -o que están cerca del poder- a veces rozan el patetismo con sus acciones.

Esta mañana hemos desayunado con la supuesta trama del PP en Madrid (con el círculo de confianza de Teodoro García Egea -que está en todas las salsas, oye- y José Luis Martínez-Almeida como protagonistas) puesta en marcha para sacarle trapos sucios a Isabel Díaz Ayuso, el torbellino madrileño. Es como Lola Flores, no canta, no baila, pero no se la pierdan, que siempre da espectáculo.

Y tanto que iba a darlo… La presidenta de la Comunidad de Madrid ha convocado a los medios y se ha quedado a gusto cargando contra la dirección nacional de su partido. Cuchillo va. Los ha tildado de "crueles" e "injustos" y ha llegado a decir que "Las declaraciones que están publicando del entorno de Pablo Casado, y que él no niega, son lo peor que se puede esperar de los partidos".

No ha acabado ahí la cosa. "Si hubiera querido atacar a mi partido habría contado todo lo que sé hace meses", ha afirmado Isabel Díaz Ayuso.

Y así hasta la siguiente comparecencia que nos regalaba el día. El secretario nacional del PP, Teodoro García-Egea, no se ha quedado corto y ha anunciado que abrirán expediente a Ayuso. Cuchillo viene.

¿En qué quedará este folletín? ¿Quién ganará la guerra abierta? ¿VOX? ¿Sánchez? Hagan sus apuestas. Aún están a tiempo.

La investigación que, insistimos, supuestamente (el PP lo ha negado tajantemente) pusieron en marcha buscaba averiguar si hubo algo turbio en una adjudicación de un contrato de emergencia para la compra de mascarillas en la primera ola de la pandemia. Pero eso ya parece que es lo que menos importa.

Otra cosa que también sería cómica si no fuera tan real es que nos fijamos en las mesas de Putin más que lo que implica toda la escalada de tensión (¡chupito!) entre Rusia y occidente, como si siguiésemos en la Guerra Fría. Miramos con cierto pasmo la escenografía de las reuniones del líder ruso (con Macron vimos una mesa digna del anuncio del Pronto -¿recuerdan?- y con Bolsonaro ha sacado la mesa auxiliar del Ikea que podemos ver en cualquier minipiso) pero no ahondamos en las consecuencias que este conflicto puede traer a nuestra cotidianidad.

Y de vuelta a otra cosa realmente importante: hoy también hemos conocido un estudio de la OMS, el más completo hasta ahora, que dictamina que un 27 % de las mujeres en el mundo ha sufrido alguna vez violencia física o sexual por parte de sus parejas.

Eso se traduce en más de mil millones. Se dice pronto.

En España la incidencia es menor, un 16 %, pero no deja de ser alarmante y un reto para la educación de nuestros jóvenes, dado que el estudio alerta del impacto de esta violencia entre las adolescentes. Y no usar como moneda de cambio en la constitución de gobiernos un tema tan serio como la violencia machista.

Esto no provoca risa precisamente. Recordando a Pitágoras: "Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres”.