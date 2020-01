La humildad sobrecogedora de Sus Señorías

1

El PP le da las gracias a Juanma Moreno por gobernar con "humildad", "capacidad" y además sin sectarismo, gobernando "para todos". No se entiende tanta modestia. Ya podían haberle dicho "gracias Juanma por gobernar con inteligencia", "gracias Juanma por gobernar con brillantez", "gracias Juanma por gobernar con alegría", "gracias Juanma por gobernar con sencillez", "gracias Juanma por gobernar con talento", "gracias Juanma por gobernar con eficacia", "gracias Juanma por gobernar con solvencia", "gracias Juanma por gobernar con integridad", "gracias Juanma por gobernar con rigor"… Pero nada de eso; sólo le felicitan por su capacidad, su humildad y su talante, además de su amor a la tierra, regateándole otros muchos elogios merecidísimos sin duda. Realmente les puede la humildad.

💙Gracias @JuanMa_Moreno por querer a tu tierra y demostrar que se puede gobernar con humildad, capacidad y para todos. Sigamos construyendo juntos una #MejorAndalucía pic.twitter.com/OxtijCZW7r — AbiertoPP (@Abierto_PP) January 28, 2020

En Cs, no obstante, creen que Cs es el partido que "marca el ritmo del Gobierno de Andalucía". O sea, Juanma puede ser capaz, humilde y con buen talante, pero el mérito del cambio es de ellos, aunque disimulen con su modestia característica. En una rueda de prensa de Los Dos Hooliganitos, léase Sergio Romero y Enrique Moreno, el portavoz aclaró que elevaron a Twitter: "Será un honor poder trasladarle a los andaluces todo lo que estamos haciendo por ellos". Sólo le faltó añadir: "Eso sí, lo que no se entiende es que no vengan cada día al Parlamento a hacernos la ola…". Se ve que a ellos también les puede la humildad a la hora de explicar a los andaluces "todo lo que estamos haciendo por ellos".

La Máxima Autoridad, entretanto, elogia a Susana Díaz, de la que dice que es "honesta", "rigurosa" y "clara". También, desde las Juventudes, le aplauden su "integridad, honradez y decencia". Bueno, sólo con esos dos tuits retuiteados por el partido, Susana sale honesta+honrada+decente+íntegra, o sea, un cruce de Santa Teresa de Jesús y Santa Lucrecia de Siracusa, y además rigurosa y clara, como Simone Veil. Realmente no debe ser fácil mantener tu sitio teniendo una corte alrededor capaz de exprimir el diccionario para elogiarte a cada momento tus aciertos, tu talento, tu habilidad, tu criterio, tu sensibilidad, tu inteligencia, tu responsabilidad, tu visión y hasta tu duende.

Clara, rigurosa y honesta ha sido la intervención de @susanadiaz hoy en el pleno del @ParlamentoAnd, poniéndole voz a los problemas de los andaluces y andaluzas ante la indiferencia del Presidente de la Junta. Seguiremos trabajando por hacer un oposición útil a nuestra tierra. pic.twitter.com/in6c50mYc9 — Verónica Pérez (@nicadichiara) January 28, 2020

En Adelante Andalucía tienen la ventaja de saber que está en el lado correcto de la Historia, en el eje del bien, aunque es un eje donde solo están ellos. Es el sello de AA, y de Teresa Rodríguez: "La derecha habla mucho de las familias. Pero cuando las miran, sólo ven en ellas posibilidad de negocio. Para nosotras las familias es mucho más: cuidados, diversidad, vida, cariño y feminismo". Quien dice familia, dice economía, cultura, educación, servicios públicos: la derecha sólo trata de hacer caja para ganar dinero sucio; pero ellos son la alternativa cordial, afectiva, feminista, humanista, respetuosa, inteligente, sensata, valiente, abierta, y suma y sigue. Siempre parecen al borde de decir Somos el Camino, la Verdad y la Vida en esa confrontación constante entre Mordor y Los Mundos de Yuppi.

Claro que siempre quedará Vox como garantes del "sentido común" en las instituciones. Por eso advierten al PP, puesto que "apreciamos en el discurso del Gobierno de la Junta una enorme preocupación por intentar agradar a los partidos de la izquierda". También advierten a Ciudadanos para "que deje de aliarse con la izquierda deslegítima y con los comunistas totalitarios". Y añaden: "No demonicen nuestro discurso cuando en los pasillos nos dan la razón". En fin, los Centinelas de Occidente, depositarios genuinos de las esencias patrias, ponen firmes a la Derechita Cobarde.

💪🏻 Comienza el nuevo curso político con la celebración del #PlenoAnd extraordinario y lo hace con @AndaluciaVOX preparado para garantizar el sentido común en las instituciones.Seguiremos trabajando por el bien de #AndalucíaporEspaña. ¡No os decepcionaremos! #VOXÚtil 💪🇪🇸 pic.twitter.com/JswnBG3Ddx — VOX Parlamento de Andalucía (@AndaluciaVox) January 28, 2020

Con la oposición, claro, tienen menos miramientos. Al PSOE le tuitean que es "Un partido tóxico, muy tóxico, sobre todo para los mangantes de guante rojo que han sumido a Andalucía en la más absoluta de las miserias, donde os habéis gastado el dinero de los trabajadores en drogas y prostitutas. ¡Lecciones las justas!". En fin, el problema con tantos eufemismos y ambigüedades es que igual no se les entiende bien.

Pero, para evitar confusiones, insisten a la Derechita Cobarde: "Sería una estupidez que mientras en España se conforma un Gobierno socialcomunista que pretende destruir la Nación, en Andalucía se ponga en riesgo el consenso político que existe. Si son inteligentes, PP y Cs cumplirán con lo pactado". Quizá debió añadir: "Capisci?". La cosa habría quedado mucho más clara.