TERESA Rodríguez, como aquella estrella infantil de la música, tiene un estribillo pegadizo que quiere convertir en la canción del otoño electoral: antes muerta que s…usanista. "Ni muerta con Susana" repite. A partir de ahí, hay dos opciones: creerla o no. En definitiva las palabras de una campaña siempre se las lleva el viento de las urnas; y un día después se pasa a otra pantalla, justificándose en que hay que asumir la voluntad de la ciudadanía tras pelear hasta el último voto. Así que la primera opción es no creerla. Esta campaña, como toda campaña, antepone la lógica del espectáculo al contrato moral con los votantes; y desde que Khalessi Rodríguez adoptó a sus tres dragones, echa fuego por la boca poniéndose estupenda en su ataque sobre Desembarco de San Telmo: "No vamos a volcar la voluntad de cambio en un Gobierno de Susana Díaz; ¡ni mijita!".

Pero, ¿y si es verdad? Siempre ha estado latente la opción de la Fórmula CUP: que Adelante Andalucía no vete al PSOE, pero sí a Susana Díaz como presidenta. Claro que hay una diferencia sustancial: la presidenta andaluza no va cuarta en unas siglas transversales como Artur Mas entonces, y por tanto la mayoría habrá votado por ella para el cargo. No parece canjeable. Antes habrá nuevas elecciones que ver su cabeza servida en bandeja de plata por el PSOE. Y en Adelante Andalucía saben que es así y el riesgo que comporta una segunda vuelta.

Así pues, de momento cuesta creer a Khalessi Rodríguez, la Reina Dragón. Lo suyo parece, más bien, tacticismo retórico. Cuando dice "no gobernaré con…" habla de gobernar, no de investidura. Sólo si declara expresamente no a la investidura, tendrá credibilidad. Entretanto solo parece un estribillo ventajista de campaña, un chinchinpún facilón a gusto de su público: antes muerta que s…usanista.