LOS músicos siempre hemos fijado nuestras miradas en las grandes capitales europeas donde se ha fraguado la historia de ese tipo de música que llamamos “clásica”: Viena, Berlín, París, etc. Siempre lo hemos hecho con envidia. Sí envidia. Porque la distancia y la falta de medios nos ha dejado siempre en desventaja para poder desarrollar nuestro talento. No podíamos saber si valíamos o no porque ni tan siquiera podíamos tener acceso al conocimiento. La única manera de resolver este problema era emigrar para aprender.

Ha llegado el momento de cambiar el “siempre”. De repente nos hemos preguntado: ¿por qué no recuperar nuestra música? Fruto de esa pregunta se han ido recuperando partituras de maravillosas zarzuelas. Y aprovechando la aparición de formaciones musicales españolas especialistas en música antigua, orquestas barrocas etc. se va poco a poco recuperando los grandes tesoros de los archivos musicales de nuestras catedrales, bibliotecas, etc. Aquí tenemos los documentos, aquí están las fuentes. Este es un trabajo que podemos hacer nosotros.

En España somos los mejores en cosas como el flamenco o la música para procesionar. Pero para ser y mantener esa condición de ser el centro del mundo en algo hay que trabajar y poner luz donde hay oscuridad. Por estas razones, en 2023, el libro Farfanerías escrito por José Manuel Castroviejo e Ignacio Cansino y editado por el Consejo de Bandas de Sevilla, el documental La genialidad de Don Manuel realizado por el Gabinete de Comunicación del Ayto. de San Juan de Aznalfarache capitaneado por la periodista Sara Zurita, o el doble disco Manuel López Farfán grabado por la Música del Soria 9 dirigida por Manuel Bernal, todos sobre la figura del compositor Manuel López Farfán no son caprichos sino necesidad. Solo conociendo en su totalidad al compositor de La Estrella Sublime podremos potenciar su legado. Enhorabuena a todos los que lo hicieron posible.