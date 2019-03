La tapa es Andalucía

Acabo de leer el número cero de la nueva Revista Española de Cultura Gastronómica que, editada por la Real Academia de Gastronomía, dirige nuestra paisana y colega, Almudena Villegas. Y la mejor expresión de lo que he sentido tras su lectura es que quiero 'hacerle la ola' por el tino y acierto que ha tenido al dedicar monográficamente este primer número a la tapa. Qué oportuna elección, ahora que nuestro buque insignia gastronómico se postula para ser declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y que, de lograrlo, potenciará sin duda su valor como una de las más importantes atracciones turísticas de nuestro país.

Cuatro magníficos trabajos, prologados por el presidente Ansón, quien afirma que la tapa es estandarte de lo que él ha definido como la "cocina de la libertad" y un editorial en el que nuestra Almudena Villegas hace una vez más gala de su erudición y nos da un paseo por los modos y maneras de comer en la antigüedad y especialmente en el Romano Imperio, sobre el que ella tanto ha investigado.

Ilustres profesores de las universidades de Alicante, Mondragón, Barcelona y Madrid analizan y exponen sobre el significado de ese acto colectivo del tapeo, facilitador de la comensalidad; sobre las concomitancias entre la dieta mediterránea y la tapa como estilos de vida; sobre lo que es una gastronomía saludable a través de las tapas; o sobre la historia de la tapa y su reflejo en la literatura. Por cierto que, en unos de los trabajos, se apuesta y documenta que la tapa, en su concepción actual, nace en la sevillana Venta de Eritaña.

Y me llama poderosamente la atención que no aparezca ningún trabajo ni autor andaluz, salvo la cordobesa directora de la revista, haciendo el panegírico de lo que tanto significa para esta tierra nuestra la cultura del tapeo, aunque después la hayan adoptado otros rincones de España, al comprobar los importantes réditos turísticos que comporta. ¿Es que no sabemos defender lo nuestro o es que no tenemos quien nos defienda?

La modesta contribución de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo ha sido recoger en su página web los 24 adjetivos que definen la tapa, partiendo de la definición que en su día hizo Fernando Rueda. Una vez más, Andalucía sabe hacer muy bien pero otros se encargan de venderlo al mundo. Enhorabuena y larga vida a la Revista Española de Cultura Gastronómica y enormemente agradecido por ocuparse de la proyección de algo tan genuinamente andaluz como la tapa.