La gripalización de la Covid-19

La forma más frecuente de caracterizar la propagación de un virus en una población de millones de personas es mediante una progresión geométrica con intervalo de días.

Olvidándose de los miles de personas que están investigando el SATS-CoV-2, el Ministerio de Sanidad ha venido facilitando los datos para España de forma confusa. Así, no ha facilitado los datos los sábado y domingo, que venían englobados en los del lunes, lo que no permitía facilitar los datos diarios en estos dos días de la semana. Los datos totales de curados, se han detenido en el 21 de mayo de 2020, con un valor de 150.376, lo que impide calcular los activos (contagiados-fallecidos-curados) a partir de esta fecha, desde la que sólo facilitan casos detectados por PCR o pruebas de antígenos. Pero, además, a partir de la semana del 14 de marzo de 2022, solo han facilitado los datos dos días por semana: martes y jueves, con lo que, desde esta semana solo se conocen los datos semanales: ¡ojos que no ven, corazón que no siente!

La Junta de Andalucía, a través del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, ha venido facilitando, desde el principio los datos de lunes a sábado (el dato del sábado con retraso), ha facilitado, además, los datos detectados por otros tipos de prueba (por ejemplo, pruebas serológicas) y ha suministrado el de curados, lo que permite calcular los activos, que son los que pueden contagiar la enfermedad. Pero, a partir del mes de marzo, ha dejado de facilitar los datos del sábado, y, a partir de la última semana de marzo se ha unido al Ministerio de Sanidad, facilitando solo los datos dos días por semana: martes y jueves, con lo que, desde esta semana solo se conocen los datos semanales.

Se podría esperar que esto se debe al descenso del número de contagios y de fallecidos, pero, esto no está demostrado. La tabla muestra los contagiados y fallecidos reales en España en las últimas cinco semanas. En anteriores números de este periódico hemos indicado cómo se puede pasar del número de casos oficiales al de casos reales.

El gráfico superior presenta los contagiados reales diarios en la provincia de Sevilla, se observa un repunte importante en los datos finales, con más de 3.000 casos el 23/3 y el 24/3/22. Por otro lado, sigue creciendo el número de activos (que repito son los que pueden propagar la enfermedad, en esta provincia), que asciende a 755.798, el día 28/3/22. La segunda gráfica presenta los fallecidos reales en toda Andalucía: se mantienen valores residuales que no acaban de desaparecer.

En definitiva, no debe bajarse la guardia tan deprisa respecto de una Covid-19 que ha dejado más de 150.000 muertos reales en España (161.000 según la prestigiosa revista The Lancet) y 6.128.039 a nivel mundial, con fecha 29/3/22.

Sin tratar de entrar en competencia con esta enfermedad, hay que tener en cuenta que la gripe común no causa más muertes que la Covid-19, en contra de los mensajes negacionistas multiplicados en las redes sociales después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que el coronavirus es menos peligroso que esa enfermedad. Además, la ruina económica y las depresiones provocados por la Covid-19 no tienen parangón con nada relacionado con la gripe común. La terrible sexta ola, que puede observarse en los gráficos, debe recordarnos como la Covid, cual Ave Fénix, renació de sus cenizas, convirtiéndose en la predominante en contagios, cuando parecía extinguida tras el final de la quinta ola.