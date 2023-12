EL Gobierno ha confirmado a José Félix Tezanos como presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) porque es “el sociólogo español que más acierta en las encuestas”, según la valoración de la portavoz, Pilar Alegría. Sin embargo, es justo lo contrario, el CISes la casa de sondeos que más se aleja del resultado electoral con el agravante de que es la que más invierte en sus encuestas, porque no hay nadie que dedique tanto dinero (público) a pagar muestreos de 30.000 entrevistados. Pilar Alegría nos podría haber ahorrado este bochorno porque los errores de Tezanos van más allá de la torpeza académica para acercarse a la a la voluntad de engaño.

El Gobierno ha nombrado presidente de la Agencia Efe a quien ha sido su anterior secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, del que nadie puede discutir sus valores profesionales, pero esto es irrelevante: es un nombramiento poco decoroso que atenta contra la fiabilidad de esta empresa pública de noticias.

El Gobierno también ha tenido la tentación de renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mediante una reforma legal para rebajar la mayoría necesaria de los tres quintos por otra menor, pero la Comisión Europea ha abortado esta vía.

Esta legislatura ha comenzado mal. La amnistía podría haber sido la conclusión del diálogo abierto en las mesas de negociación si el Gobierno hubiese constatado la voluntad de los independentistas de reconocer la legitimidad del Estado y la asunción de que Cataluña sólo será independiente si el conjunto de la soberanía nacional, que es la de los españoles, lo admitiese. No ha sido así, el PSOEcolocó el carro delante de los bueyes, entregó el regalo a la primera y ahora hablará sobre el referéndum y el concierto fiscal catalán. No hay ni un ápice de justicia social en estas dos reclamaciones, sino todo lo contrario, es la negación del principio de cohesión para concederlo por caridad. No es distribuir riqueza, sino concentrarla.

La legislatura ha comenzado mal porque la oposición trabaja para cumplir su autoprofecía de que se enfrenta a un tirano, no se tratan ya de declaraciones agresivas, sino de todo un discurso de descalificación democrática que tiene sus heraldos en Miguel Tellado e Isabel Díaz Ayuso. Y en todo Vox, más sus satélites violentos. Cayetana Álvarez de Toledo, rescatada como portavoz adjunta en el Congreso, ha escrito a raíz de lo de Efe: “Ni una institución sin asaltar. Como para entregarles en CGPJ”. No entregar lo que ya se posee, ése es el espíritu de esta legislatura. Ahora os vais a enterar es la respuesta. Esto ha comenzado mal.