Aleluya por la Cabalgata de siempre

Indudablemente, en unos días en que la noticia que acapara el interés de Sevilla está siendo el nomadeo evangelizador del Señor, otra gran nueva ha sido que la Cabalgata de Reyes echa a andar y que lo hace bajo sus parámetros habituales. Cierto es que en estos tiempos tan ricos en turbulencias y tribulaciones hacer planes resulta arriesgado, no menos cierto es que difícilmente puede cubrirse un trayecto sin dar el primer paso. Primer paso vital el de trabajar en una Cabalgata donde la noticia que más ilusiona es que estaremos ante una celebración normal de niños, caramelos y calles atestadas de sevillanos ilusionados. No cabe duda de que es ésta una de esas noticias que te hacen recobrar las ganas de vivir y sólo cabe cruzar los dedos y pedirle al Señor que la realidad no trunque los deseos y que en la noche del 5 de enero, Sevilla vibre como siempre y el túnel acabe.