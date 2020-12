Añoranza de un Adviento fantástico

Aunque nos resistamos, la vida siempre es un recuerdo cuando vienen mal dadas y nadie podrá negar que en el tiempo que padecemos no pueden venir peor. Una inesperada peste y una infame forma de gobernarnos se han unido de tal manera que no encontramos otra salida que recrearnos en nuestros propios recuerdos. Y en este tiempo prenavideño no tenemos otra salida que retrotraernos a la última Navidad vivida en normalidad, la del año pasado. Fue un tiempo feliz en el que disfrutamos de convivencias con los seres queridos, lo habitual desde que vinimos a este valle de lágrimas, más el adobo de un viaje especialmente añorado. Vivir el Adviento vienés fue una de las experiencias mejores de nuestra vida y un año después, sumidos en esta tragedia de vivir lo peor en las peores manos imaginables, no tenemos otro asidero que el de la memoria, porque el presente...