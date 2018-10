La Bienal de Flamenco y TVE

Ha finalizado la XX edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Cuarenta años que han consolidado el festival dedicado al Flamenco más importante del mundo. Y su reflejo en TVE ha sido mínimo por no decir inexistente. Sobre todo en los Telediarios. No es que sorprenda que las artes escénicas, musicales y flamencas que se estrenan fuera de Madrid apenas tengan reflejo en los telediarios. Pero si nos creemos España, el flamenco es genuinamente español. Carmen Amaya nace en Barcelona, en presente, porque su arte es permanente. Vicente Escudero en Valladolid, como Antonio Gades en Elda (Alicante) y la Argentinita en Buenos Aires y Pilar López, su hermana, en San Sebastián. Junto con grandes figuras nacidas en Andalucía y músicos universales como Manuel de Falla y Enrique Granados llevaron el flamenco y el folclore español por todo el mundo.

Desde 1980, año en que comenzó la Bienal de Flamenco de Sevilla el proceso ha sido positivo a mi entender. No sólo por calidad de los espectáculos, sino por la profesionalidad de las compañías e intérpretes. El flamenco se ha vinculado definitivamente a los escenarios, que han modificado inevitablemente su relación con el público, pero a su vez le han aportado las exigencias del medio escénico. Donde han encontrado un lugar, además de los flamencos como esencia y motor de su arte, los guionistas, directores, escenógrafos, músicos, diseñadores gráficos, iluminadores, vestuaristas, especialistas en sonido directo, etcétera. Más y mejores espectáculos y producciones para el cante, el toque y el baile. Destacan con luz propia, en especial en la coreografía, las mujeres que por lo general son productoras de sus espectáculos. María Pagés, Eva Yerbabuena, Sara Baras, Isabel Bayón, Patricia Guerrero. Y muchos más. Todos ellos expresan como verdaderos artistas lo que tienen que decir, en este caso en flamenco. Y son programados en los grandes teatros de todo el mundo, más allá de su expresión propia, como talentos universales de la escena.

Este camino se amplía con la declaración del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2010. Hoy el flamenco expresa las mejores cualidades de los artistas españoles. Modernidad y tradición. Innovación y raíces. Si alguna persona en España, en especial del mundo de la cultura, no conoce o aprecia el flamenco es que no conoce la cultura española, la de siempre y la de vanguardia. Claro que como mala excusa podrán decir que lo que no sale en televisión no existe. El mundo del Flamenco lo pone fácil. Durante casi un mes selecciona y reúne los mejores espectáculos e intérpretes en una docena de espacios, del Maestranza a San Luis de los Franceses. Si TVE no los programa ellos sabrán. Pero que ni siquiera den noticias de los estrenos es un agravio imperdonable.