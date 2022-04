Bienvenido el dron si sirve para algo

Tras la dolorosa experiencia de dos años sin pasos en la calle nos llega una Semana Santa con su Gran Hermano, el dron, ese artilugio que vigila desde arriba nuestras vidas y andanzas para que no nos desmandemos. Llegaban los pasos a la presidencia de los palcos y el dron sobrevolaba nuestras cabezas y daba la impresión de que iba a colisionar con el palio. Pero no, el cacharro iba diestramente manejado y no había colisión sino sólo cercanía, que no sé por qué llega casi a rozar las bambalinas. Es la nueva normalidad ésta de los drones sobrevolando nuestras cabezas, la verdad es que puede ser elemento disuasorio de gran efectividad y si así se confirma, bien hallado el artilugio. Posiblemente, dada la falta de educación imperante y como resulta imposible poner un policía por habitante, el ojo que todo lo ve de este Gran Hermano resulte providencial. Quién sabe.