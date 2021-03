Carteles que anuncian una entelequia

Tras ver la luz el cartel de una temporada, la taurina, que no se sabe si tendrá lugar, hoy sucede a dicho cartel los carteles, que son los que verdaderamente interesan. Esas combinaciones de toros y toreros que la empresa programa y que son ya ampliamente conocidos, pero con una incógnita tremenda que los sobrevuela. Confirmado que Morante se anuncia con la corrida de Miura, esa incógnita es la de si efectivamente tal suceso va a celebrarse o no. He ahí la cuestión y lo cierto es que no se prevén muchas posibilidades de que veamos al orfebre cigarrero con los que pastan en Zahariche. Si el cartel artístico de antier ha levantado las controversias habituales, los que hoy van a confirmarse es fácil que sean de consenso, pero con la duda de si llegarán a darse. Las condiciones no son hoy las adecuadas para abrir la plaza, ¿lo serán dentro de un mes? Complicado parece.