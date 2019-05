Católicos y de izquierdas

El barómetro del CIS sobre las elecciones municipales en Sevilla no se limita a pronosticar un amplio triunfo del PSOE con Juan Espadas. También aporta interesantes pistas a lo cuqui sobre los sevillanos y sevillanas. La principal es que tres de cada cuatro habitantes de esta ciudad son católicos (el 74,1%). Y más de la mitad de los consultados son de izquierda (51,3%), pero sólo algo más de la cuarta parte (27,5%) se reconoce en posiciones de derecha. La media de Sevilla está escorada al centro izquierda. Así las cosas, es normal que gane Juan Espadas, un alcalde que es católico y de centro izquierda, como la mayoría.

A pesar de la ola de ateísmo que invade a la civilización occidental, como se suele decir, Sevilla resiste como la tierra de María Santísima. Se declaran católicos el 74,1% de los sevillanos. De ellos, son practicantes habituales el 30,0%, que parecen pocos, pero es la media más alta entre las principales capitales españolas. Tan sólo Zaragoza, con su devoción a la Virgen del Pilar, está a la altura de Sevilla. Allí también son católicos el 74,1%, aunque con menos practicantes (25,5%).

Para que se hagan una idea comparativa, en Madrid son católicos el 65,3%. En Valencia, el 57,0%. En Barcelona, el 49,2%. El caso de la capital catalana es impactante, ya que los católicos practicantes no pasan del 9,6%, mientras que se declaran ateos el 27,5%. Tanto hablar del abad de Montserrat y ya ven que la independencia la mueve el Maligno. Por el contrario, en Sevilla los ateos no pasan del 13,5% (menos de la mitad que en Barcelona y menos que en Valencia y Madrid). Los agnósticos de Sevilla son el 7,2% y los miembros de otras religiones sólo el 3,0%. Esto también hay que tenerlo en cuenta. En ninguna de las principales ciudades de España los creyentes de otras religiones no católicas llegan al 5% en total. Por lo que el número de musulmanes es mínimo, o será que no les preguntaron los del CIS.

El 10,0% de los sevillanos se ubica en la extrema izquierda, mientras que en la extrema derecha sólo el 2,2%. Esto explica lo que ocurre con los de Vox, cuando les dicen que son de extrema derecha (que es una posición) y lo consideran un insulto. Será el complejo de la derechita cobarde, pero la extrema izquierda no lo tiene. En Sevilla, el 51,3% se sitúa del centro a la izquierda, el 27,5% del centro a la derecha, y los demás no saben o no contestan.

Otra curiosidad: está trabajando actualmente el 38,2% de los sevillanos mayores de 18 años. El 30,8% son jubilados o pensionistas, mientras que el 19,5% están parados. ¡Viva la Seguridad Social!