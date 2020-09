Coles seguros en el Polígono Sur

Si yo fuera un dibujito animado, me hubiera llegado la boca al suelo el otro día cuando, estando ya en mi casa sosegada, escuché en Radio Sevilla a Jaime Bretón, el Comisionado para el Polígono Sur, decir a propósito de esta vuelta al cole: "Los centros educativos en el Polígono Sur son muy seguros, tanto en cuanto la ratio aquí es muy baja, es decir, la ratio está en 15 niños por aula, y como -usted se puede imaginar- el absentismo está aquí por encima de la media de Sevilla y de Andalucía, al final en el aula concurren unos 12 o 13 niños, es decir, la distancia social está asegurada". ¡Toma ya! El absentismo en las aulas del Polígono Sur, que es uno de los problemas de causas y consecuencias más profundas en el barrio más pobre de toda España, acaba de ser presentado como una ventaja. Como hay chaveas que ni van a la escuela, ¿a qué preocuparse? Suena a chiste de posguerra, pero no tiene ni puñetera gracia. Directamente escandaliza.

Habrá quien diga: "Es verdad lo que dice Bretón, en el Polígono Sur muchas niñas y niños van a la escuela cuando encarta. O sólo por ir al comedor". Me consta. El absentismo es a la escuela lo que la exclusión y la conflictividad al conjunto social en un barrio que se articuló y compuso de aquella manera. Ahora bien, que la figura del Comisionado destaque el absentismo como un punto a favor de la distancia en las aulas es para echarse las manos a la cabeza. La educación es un derecho constitucional indiscutible y la escolarización en España -a diferencia de otros países-, obligatoria. Es una derrota intolerable del Sistema que, a estas alturas, haya criaturas que se queden sin aprender a leer, escribir y hacer cuentas. El absentismo hunde sus raíces en los cimientos delirantes del barrio, y se arbola en su chabolismo vertical. Ello no justifica el problema, sino que por el contrario convierte en prioridad imperiosa la solución. Hace poco, desde Educación dejaron caer un "ay de quien no lleve a sus chaveas al cole por miedo a la Covid". Supongo que ello aplica a los vecinos cualquiera de cualquiera de nuestros barrios. ¿Qué es esto de aceptar como animal de compañía el absentismo en el Polígono Sur? Las últimas y variadas declaraciones de Bretón nos traen desconcertados. Desconozco el índice de incidencia del coronavirus de mi propio barrio mientras miro con repulgos a Las Tres Mil. He de recordar que son nuestros vecinos, pese a quien pese. Y sus niños, como todo hijo de todo vecino, han de estar -si la Covid no lo impide- en la escuela. La ratio baja allí no es una ventaja; el absentismo aún menos. La ratio alta en otros barrios es el auténtico inconveniente. Que dejen ya de errar en el tiro.