Creando y tirando del carro

Cómo está tirando del carro Morante para que el toreo no encalle definitivamente y pueda recobrar el papel que siempre tuvo en esta España nuestra. Aunque las cifras no son para tirar cohetes, el hecho de liderar el escalafón un torero de su corte habla bien a las claras del empeño que está poniendo el cigarrero para que el tren no se pare. Y está patroneando la locomotora a base de sacarle partido a un porcentaje muy alto de toros, algo inimaginable en un torero de su corte. Puede con casi todo lo que le sale por los distintos chiqueros de la vieja Iberia y con frecuencia deja obras para el recuerdo. Como la última que cuajó, que fue en el quinto toro de Cuvillo en la nocturna del sábado en Olivenza. Allí, en plena raya de Portugal, José Antonio logró que el toreo eterno, ese que dura y perdura en cada lance, fluyese por sus muñecas de privilegio. Qué portento de torero.