A estas alturas nadie duda de que la mayoría de los sevillanos quiere volver al modelo antiguo de Feria, con su lunes del Alumbrado y sus fuegos artificiales el domingo, como Dios manda. Este invento de la Feria larga con el que Espadas quiso contentar al muy mandón gremio hotelero ha resultado agotador para la mayoría de los ciudadanos. Es cierto que nadie está obligado a pisar el Real, pero la Feria es también un estado de ánimo en el que la ciudad respira de una manera distinta y es muy difícil sustraerse del ambiente por mucho que uno se quede en su casa (eso sin hablar del tráfico, los taxis, la paralización de muchas actividades, etcétera). Por tanto no se comprende por qué el Ayuntamiento está empeñado en convocar una consula sobre el modelo de Feria cuando el compromiso electoral del alcalde era volver al calendario tradicional. Ya puestos, sería mejor que me preguntasen otras cosas. Por ejemplo: ¿Se debería ampliar el horario de apertura de los parques? ¿Hay que derogar, por las armas si es preciso, un PGOU que ha entregado a los especuladores y vendepatrias algunas de las zonas más hermosas de la ciudad? ¿Organizamos un encierro en la Delegación del Gobierno para exigir que se acaben de una vez los muchos proyectos que Madrid tiene bloqueados? Cosas de ese tipo, importantes para la ciudad.

Lo del referendúm feriante da miedo. Puede salir por peteneras y, lo peor, no reflejar la voluntad popular. Margina a las personas mayores con pocas habilidades digitales y le da el voto a gentes que no están empadronadas en Sevilla con la excusa de que tienen intereses económicos en la Feria. Por esa regla de tres también deberían poder votar los bodegueros de Jerez y Sanlúcar. Pero lo que desconcierta en sumo grado es ver al alcade Sanz hacer declaraciones en favor de la Feria corta. Si tan claro lo tiene ¿por qué no cumple su palabra y nos evita este mamarracho de consulta?, ¿o es que está sometido a presiones inconfesables? ¿Tan difícil es tomar una decisión que cuenta con la simpatía de la mayoría de la población? Gobierne, señor Sanz, desconvoque el referéndum y coja el bastón de mando. Toda una larga genealogía de grandes alcaldes españoles –empezando por el Esteban de Fuenteovejuna– le contemplan.

Eso sí, para ser justos he de decir que al modelo de la Feria larga le debo esa agradable jornada que fue el pasado jueves, con una Feria animada, pero no masificada (no estaba ni mucho menos vacía, como he leído en varios sitios). Fue un verdadero placer pasear por el Real y entrar en las casetas sin tener que refregarte con la maloliente humanidad. Y sin apenas madrileños. Aún así, desconvoque, alcalde, desconvoque.