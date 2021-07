Despertador que ha dejado de funcionar

Uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de abril... Y así hasta julio, precisamente hasta este día que hoy amanece sin encierro como despertador que nos saque de la cama para esa emocionante carrera que era llegar a la plaza desde los corrales. La subida por Santo Domingo, la tremenda revirá de Mercaderes a Estafeta y aquellas montoneras humanas en la entrada del coso, junto al obligado desayuno, era el inicio de cada día durante los sanfermines. Y hay que ver qué audiencia la de esas retransmisiones y qué emocionantes cuando llegaba el día de los cebadas con sus trapíos y sus aparatosos y buidos pitones. Cita obligada ante el televisor, pero que si te vi no me acuerdo, que a ver cuándo llegará esa normalidad que tan poco tiene que ver con la de hoy. Lo siento, pero desde el pesimismo que impone la cruda realidad no veo cuándo lo volveremos a vivir.