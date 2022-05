Diecisiete días después, Mestalla

Tras un largo y voluntario exilio al mundo del toro, de nuevo en este rincón para a ver qué ocurre en el universo futbolístico. Y llega la buena nueva de que el Sevilla tiene los dos pies en una nueva Champions y que el campeón de Copa repetirá competición continental de forma consecutiva. Tiene mérito aguantar el pulso a los grandes como lo aguanta el Sevilla y enorme el del Betis al lograr objetivos muy alejados de su presupuesto.

Es lo del Betis la confirmación de una gestión sobresaliente en el campo y también en los despachos. Aunque de forma merecida, el foco se ha puesto en Manuel Pellegrini, por lo pronto ocurre que de no estar manejado el club como hogaño lo está, el ingeniero chileno no estaría en el banquillo de la izquierda del Villamarín. Y así el panorama y aún escocido por el gol de Jordi Alba cuando no había tiempo para más, el Betis comparece esta tarde en Mestalla.

Diecisiete días después del mejor día del curso bético, el equipo verde, blanco y verde vuelve a medirse con su rival en la final de Copa. Le espera un equipo que querrá maquillar su floja andadura liguera y qué mejor ocasión que vengar la afrenta cartujana. Mestalla fue atávicamente territorio comanche para el Betis, aunque en los últimos años edulcoró un balance terriblemente adverso. Rubén Castro, Joaquín, Canales, Tello... lograron arreglar algo las cosas.

Y lo de hoy, con el Betis superando en catorce puntos a su víctima de la final, se trata desde la óptica verdiblanca de no dejarse arrebatar esa quinta plaza que sabe a gloria si tenemos en cuenta la cantidad de equipos superados a pesar de contar con unas disponibilidades económicas muy superiores. En fin, que arrastrado el último miura, las aguas retornan a su cauce, el Sevilla repite Champions y el campeón de Copa también retorna.