Enérgica reacción de Pedro Sánchez ante la salida de tono del presidente argentino dudando de la integridad moral de su esposa. Lógica reacción de nuestro regidor si no fuese porque también se le podría decir que quien dice lo que no debe escucha lo que no quiere. La primera piedra salió de la mano del inefable ocupante de la Moncloa con el apoyo de su doberman particular, el ex alcalde de Valladolid. Y sí, claro que tiene razón Sánchez defendiendo el honor de su esposa, pero también podría haber sido tan tajante ante los ataques a algo tan sagrado como España de los diferentes bolivarianos que nutren el mapa político de Sudamérica. En esas ocasiones no han tocado el honor de un particular, sino el de nuestro país, pobre país aún llamado España, que debe ser más intocable que el de doña Begoña.