El barómetro de Gad-3 da al PP el aguinaldo propio de estas fechas, con su encuesta en la que le da una estimación de voto del 28,5%, que le supondrían 122 escaños, mientras que al PSOE le concede el 25,1 %, que son 3 puntos menos que en las últimas elecciones y que le supondrían 99 diputados. Estas encuestas se hace al pasar el ecuador de la legislatura y, por tanto, a esta le queda otra mitad, si no hay adelanto electoral, que, con estos datos, no será fácil que se produzca. Además se advierte en la encuesta que, en las fechas anteriores a las que se hizo, este resultado era mejor para los populares, pero que la pelea interna por el congreso regional de Madrid y el enfrentamiento de Génova con Isabel Díaz Ayuso frenó este ascenso. Así que la encuesta le da el remedio para acabar con el descenso de votos. La última advertencia de la encuesta es que la intención del PP de gobernar el solitario, con pactos puntuales con Vox, como se hace en la Comunidad de Madrid, no podrá satisfacerla, porque la fortaleza de Vox en el conjunto de España en mucho mayor que en Madrid y estimándose su intención de Vox en todo el territorio nacional de un 17,1 % y 56 escaños, Vox exigiría la coalición. Por supuesto que el CIS no respalda esta encuesta y da al PSOE como ganador de las próximas elecciones.

Desgraciadamente, Cs poco aportará para la gobernación del centroderecha porque en la encuesta se le da un solo diputado. Además, ahora, como el perro flaco en el que se ha convertido Cs, el presidente de Castilla León ha roto el acuerdo de gobierno y así este el tercer gobierno del que sale Cs en los últimos 10 meses y el presidente de Castilla León ha convocado elecciones anticipadas ante la sospecha de que los diputados de Cs votarán a favor de las enmiendas presentadas por la oposición y que llevaría a la Comunidad a un gobierno, apoyado en tránsfugas, después de ganar una segunda moción de censura en el mes de marzo. Dicen los de Cs, y con ello se muestra conforme Inés Arrimadas, que Casado necesita ganar una elección en su conflicto frente a Isabel Díaz Ayuso, pero con esta actitud ya han perdido tres de los cuatro gobiernos (Murcia, Madrid y Castilla León) que ostentaban. La encuesta coincide en lo esencial con el sondeo electoral que publicaban ayer los periódicos del Grupo Joly, porque en esta se da al PP de 119 a 124 escaños y al PSOE de 101 a 106. Como también le atribuyen a Vox de 54 a 58 escaños, el PP podría gobernar con una alianza con este partido. Naturalmente en las encuestas no se valora la capacidad y habilidad del PSOE para llegar a acuerdos con otras formaciones y así garantizarse el Gobierno.