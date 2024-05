Sé que voy tarde. Tuvo su primera edición en febrero y la tercera en abril. Pero si usted aún no lo conoce, agradecerá que lo traiga aquí. Me lo recomendó en un wasap mi amigo Alberto con su estilo contundente: “¡Recomendación de urgente cumplimiento! España, Michael Reid, Espasa, 2024. Para ti, para tus hijos, para allegados, para amigos…”. Las recomendaciones de mi amigo son órdenes. Lo leí. Y, como siempre, tenía razón. Sumo a su opinión la de Muñoz Molina: “El libro mejor y más completo que he leído sobre la España de hoy”.

Michael Reid fue columnista y redactor de The Economist, además de corresponsal de la revista en España –país que visitó regularmente desde 1977– entre 2016 y 2021. ¿Cuáles son los méritos de su libro? Su capacidad de síntesis –marca de todo gran periodista– para narrar y analizar, en profundidad y con una prosa ágil que permite leerlo como un reportaje, nuestra historia desde 1975 hasta hoy en 455 páginas, 384 de texto más notas, bibliografía e índice analítico y onomástico. Su documentado esfuerzo de objetividad (no de equidistancia) al abordar los temas más complejos, espinosos, enfangados y manipulados con independencia crítica. Sus flash back que retroceden décadas e incluso siglos antes de 1975 para abordar la genealogía de los conflictos. Su valor para decir lo que le puede acarrear ser acusado de revisionista desde la izquierda o de manipulador desde la derecha. La inteligente inclusión de citas y testimonios. Todo en la mejor tradición divulgativa británica.

En diez capítulos nos hace pensar recordando, y recordar pensando, el último medio siglo de historia de España a quienes lo hemos vivido. Y se lo narra analíticamente a los jóvenes. Sería un excelente material de trabajo si se introdujera una asignatura de revisión del franquismo y la Transición en el bachillerato. Evitaría que se convierta en una nueva Formación del Espíritu Nacional. “La memoria –escribe Reid– no es historia. Es individual y frágil. Toda iniciativa para convertirla en un producto colectivo patrocinado por el Estado, como el Gobierno de Sánchez parecía estar tratando de hacer, es un intento de reescribir la historia con fines políticos. (…) La historia, por el contrario, debería consistir en un intento de dilucidar con la mayor objetividad posible los hechos y las complejidades del pasado”. Es lo que hace, como gran ensayo divulgativo, este libro.